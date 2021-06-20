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Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alındı

20.06.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı. BBC Türkçe'ye konuşan avukatları, "ABD'de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu öğrendik. Bu konu hakkında Avusturya'da yargılama yapılacak. İade sürecini başlattılar" dedi.

Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alındı

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alındı.

Korkmaz'ın avukatları BBC Türkçe'ye açıklamalarında şunları söyledi:

"Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alındı.

"İade sürecini başlattılar.

"ABD'de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu öğrendik.

"Bu konu hakkında Avusturya'da yargılama yapılacak. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Avukatlar Korkmaz'ın gözaltına alınmasıyla ilgili Pazar günü bir basın bülteni paylaşılacağını söyledi.

BBC Türkçe, Korkmaz'ın avukatlarının bahsettiği 'yeni açılan davaya' ilişkin henüz bir bilgiye ulaşamadı ama eski davaya konu olan soruşturma ABD'de Utah Federal Savcılığı'nın ABD'deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantılarını incelediği dosyaya uzanıyor.

Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında 'yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına' dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlandı.

Soruşturma belgelerinde ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin 134 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki şirketlere gönderildiği öne sürülüyor.

Kingston ailesinin dört üyesi (Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston) ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan), sırasıyla 2019 ve 2020'de suçlarını kabul edip mahkum oldular.

Korkmaz hakkında Türkiye'de devam eden dava ne aşamada?

Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı 'mal varlığı değerini aklama' davasının ilk duruşmasının görüldüğü 17 Mayıs'ta mahkeme Korkmaz hakkında yakalama kararını kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı verdi.

'Suç gelirlerini aklama' iddiasıyla açılan bu davada Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, Korkmaz ve 'çevresindeki şahısların' ortak hareket ederek ABD'deki irtibatları ile elde ettikleri 'haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları' belirtiliyor.

Mahkeme duruşmayı 18 Ocak 2022'ye erteledi.

Korkmaz'ın avukatları daha önceki açıklamalarında bu suçlamalarla ilgili şunları söylemişti:

"Baran Bey bu iddiaları haklı gerekçelerle reddediyor. Kendisi 'Ben yatırımcıyım. Yurt dışından yabancı yatırımcı gelir, parasını getirir ben burada değerlendiririm' diyor. Türkiye'de değerlendirdiği paralar yasal olarak bulunuyor. Hepsi varlık yönetim şirketlerinde (…) Kendisi, 'Ben o parayı suç mu işledi de elde etti bilmem. Ben para gönderenlerin yasal yollardan elde ettiği bilgisine sahibim onun dışında bilgim yok' diyor. Savunmamız da bu."

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