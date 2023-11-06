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    4. Sezona damgasını vuran birbirinden havalı UGG modellerini sizin için bir araya getirdik

    Sezona damgasını vuran birbirinden havalı UGG modellerini sizin için bir araya getirdik

    06.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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    Trendlerini takip etmeyi seviyor, kombinlerinizi sezon modasına uygun biçimde şekillendirmeyi seviyorsanız birbirinden havalı UGG modelleri tam da size göre! Rahatlığı, konforu ve tarzı bir araya getiren, kullanıcılarından tam not alan UGG modellerini gelin birlikte inceleyelim.

    Sezona damgasını vuran birbirinden havalı UGG modellerini sizin için bir araya getirdik

    Son yılların en trend ayakkabı markalarından biri olan UGG, bu yıl da sezona damgasını vurmayı başardı. Ünlülerin ve influencerların kombinlerini süsleyen UGG modelleri, her kombine uyum sağlayan hoş tasarımlarının yanı sıra ayakları sıcak tuttuğu ve konforlu olduğu için de sıkça tercih ediliyor. Sizin için klasiklerden yenilere birbirinden havalı UGG modellerini bir araya getirdik. İşte detaylar!

    1. Islak zeminde kaymayı engelleyen dış tabanıyla: UGG Damen Classic Kadın Botu

    Adsız tasarım - 2023-11-06T134707.327

    Bir dönemin en favori ürünü olan klasik UGG kadın botu, her yıl olduğu gibi yine ve yeniden trendlerde yerini aldı. Birbirinden şık outfit seçenekleriyle göz dolduran bu parça, günümüzün en belirleyici trendlerinden biri diyebiliriz. Siz de bu sonbaharda benzersiz görünümlere imza atmak istiyorsanız, bizce tarzınıza uygun bir UGG modeline sahip olmalısınız.

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    2. Ayaklarınız gün boyu sıcacık kalacak: UGG W Classic Mini Bot

    Adsız tasarım - 2023-11-06T134750.975

    Bu senenin en trend UGG modellerinden biri hiç kuşkusuz klasik mini modeller desek yerinde bir tespit yapmış oluruz. Özellikle taba rengi mini klasik UGG modeli, 2023-2024 sezonunun en hit parçası diyebiliriz. Basic kombinleri taçlandıran ve kusursuz bir görünüm sunan mini modellere mutlaka göz atmanızı öneririz.

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    3. Her adımda konforu hissettirecek: UGG W Classic Mini Clear Kadın Ayakkabısı

    Adsız tasarım - 2023-11-06T134845.944

    Yağışlı havalarda hem stilinizi hem ayaklarınızı korumak istiyorsanız, UGG markasına ait yağmur ayakkabılarına göz atabilirsiniz. Hakiki yün içi ve sentetik dış yüzeyiyle tam tamına -20 dereceye kadar koruyuculuğa sahip. Unutmadan, hem trend hem koruyucu bir yağmur ayakkabısı edinerek iyi bir yatırım yapacağınızı da hatırlatmak isteriz.

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    4. Yüksek tabanda vazgeçemeyenlere: UGG Lakesider Heritage Klasik Bot

    Adsız tasarım - 2023-11-06T134922.174

    Trend ürünler arasında seçim yapmakta zorlanıyor ve yüksek tabanlı şık bir ayakkabı arıyorsanız, UGG markasının en sevilen modellerinden biri olan bu şahane modeli incelemenizi öneririz. UGG Lakesider Heritage klasik bot, en şık kombinlerinizi tamamlayabilecek oldukça zamansız bir parça. Bizce ömürlük bir ayakkabı edinmeden önce mutlaka göz atmanız gereken bir ayakkabı modeli diyebiliriz.

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    5. Yağmur çamur dert olmaktan çıkacak: UGG Yağmur Botu

    Adsız tasarım - 2023-11-06T135027.998

    UGG markasının meşhur yağmur ayakkabılarından biriyle daha tanışmanızı istiyoruz. Klasik bir yağmur botu edinmek isteyenlerin ilk tercihi olan bu bot; markanın en sevilen modellerinden biri. Rengiyle sonbahar kombinlerinizin yıldızı olacak bu parçaya şans vermeniz haline pişman olmayacağınıza da eminiz.

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    6. Sezonun en sevileni: UGG Tazz Kadın Terlik

    Adsız tasarım - 2023-11-06T135112.080

    Gelelim 2023 yılının en popüler UGG modeline... UGG Tazz kadın terlik, yılın en çok tercih edilen modelleri arasında yer almakla kalmadı ve birinci sırada yer almayı başardı! Sosyal medyadaki ilham verici outfitler sayesinde daha da ilgi çeken bu parça, uzun yıllar daha popülerliğini koruyacak modeller arasında yerini aldı. Hemen hemen her kombini taşıyabilecek bu oldukça tarz parçaya bizce şans vermelisiniz.

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    7. Mimimal modellerden hoşlananlara: UGG W Classic Ultra Mini Ayakkabı

    Adsız tasarım - 2023-11-06T135215.918

    UGG mini ayakkabı modelleri arasında yer alan bu W Classic Ultra Mini, yine zamansız olarak adlandırılabilecek modellerden biri. Üstelik kolay kombinlenebilme özelliğine sahip bu parça, hem basic hem de şık görünümlerinizi tamamlayabilecek kullanışa sahip. Siz de kullanmaktan sıkılmayacağınız zamansız bir UGG modeline sahip olmak istiyorsanız, UGG W Classic Ultra Mini modelini tercih edebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    8. Klasiklerden vazgeçemeyenler buraya: UGG Harrison Chelsea Bot

    Adsız tasarım - 2023-11-06T135309.875

    Sonbahar dönemlerinin en sevilen modellerinden biri olan UGG Harrison Chelsea bot, klasik görünümlerin adeta tamamlayıcısı durumunda. Gündüzden geceye çoğu kombinde kullanılabilen bu parça, taba renginin en yakıştığı modellerin başında geliyor. Siz de çoğu kombininizi tamamlayabilecek şık ve konforlu bir parça edinmek istiyorsanız, UGG Harrison Chelsea bot modelini inceleyebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    9. Hafif ve esnek EVA iç tabanıyla öne çıkan: UGG Hakiki Süet Deri Kadın Botu

    Adsız tasarım - 2023-11-06T135406.011

    Ayakkabınızın her türlü konfora sahip olmasını istiyorsanız, UGG hakiki süet deri bot modeliyle tanışmanızı istiyoruz. Bağcıklarından taban modeline kadar oldukça dikkat çeken bir parça olarak öne çıkan bu model, özellikle dayanıklı bir ayakkabı edinmek isteyenlerin bir numaralı tercihi. Siz de tüm kış kullanabileceğiniz sağlam ve konforlu bir ayakkabı arıyorsanız, UGG markasına ait hakiki süet deri bu bota göz atabilirsiniz.

    Ürünü İncele

    10. Her kombine uyum sağlayacak:UGG Droplet Mid Kadın Çizmesi

    Adsız tasarım - 2023-11-06T135447.120

    Gelelim yağmur çizmesinde şıklık arayanlara... UGG Droplet Mid kadın çizmesi, yağmurlu günlerde bile şık kombinler oluşturmak isteyenlerin ilk tercihi. Tasarımı, rengi ve duruşuyla göz dolduran bu parçaya bizce şans vermeden geçmemelisiniz. Unutmadan, en şık trençkot kombinlerinizi UGG Droplet Mid kadın çizmesi ile tamamlayabileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

    Ürünü İncele

    11. Kombinlerinizin yıldızı olmaya aday: UGG Fermuarlı Bot

    Adsız tasarım - 2023-11-06T135524.923

    Klasik UGG modellerine ilgi duyuyor ama herkeste olmayan bir model arıyorsanız, sizin için seçtiğimiz fermuarlı bu UGG modeline yönelebilirsiniz. Soğuk sonbahar günlerinde kombinleyebileceğiniz bu parça, çoğu kombininizi taçlandıracak bir model diyebiliriz. Üstelik rengi ve duruşuyla da yıldız parçanız olmaya aday desek abartmış olmayız.

    Ürünü İncele

    Kaynak: Onedio

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