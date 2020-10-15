Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

YASADAN ALINTI YAPTI

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner üniversite öğrencisi Kadir Şeker’in cezasının kesinleşmesine kayıtlı kalamadı. Üner canlı yayında haberi sunarken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu haber önemli. Önce biraz hukuki yönünü konuşmak lazım. Kadir Şeker olayında meşru müdafaa sınırı aşılmış mı? Aşılmış. Savunma orantılı olmalı kuralı aşılmış mı? O da aşılmış. Ama TCK 27'nin 2'inci fıkrası diyor ki:

"Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez."

"HUKUKEN DE TARTIŞMALI"

Dolayısıyla Kadir'e böyle bir ceza vermek hukuken de tartışmalı. Şimdi de her gün onlarca kadının öldürüldüğü bir ortamda işin pratiğini de konuşalım. Kadir şinas bir karar mı? Hayır. Neden? Çünkü bu kararla da Musa Orhan, Ümitcan Uygun cephesinde şaşkınlık sürüyor. Vicdanlarda da. Hem sonra kadına yönelik şiddeti bizzat uygulayanlar. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.' diyerek seyirci kalanlar 'Meğer ne kadar da isabetli bir karar vermişiz' diyecek.

İnsan insanın yurdu değil, insan insanın kurdu olmaya devam edecek. Sonra bir kadın ölesiye şiddet gördüğünde; ölmek istemiyorum diye haykırdığında ve çevredeki kimsenin kılı kıpırdamadığında belki o gün kadir bilmek üzerine biraz düşüneceğiz. "

