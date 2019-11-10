Sıcak hava balıkçıların umudunu suya düşürdü

Balıkçı barınaklarındaki sohbetlerde "Her yıl bir öncekini aratıyor." cümlesinin sıklıkla duyulduğu bölgede, "bir umut" diyerek günün erken saatlerinde ''rastgele'' dilekleriyle denize açılan balıkçılar, genelde limana az sayıda balık avladıkları için moralleri bozuk dönüyor.

Bölgede en çok avlanan palamut, çinekop, barbun, mezgit, levrek, istavrit, lüfer ve kalkan avlamak için 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, verimli bir sezon geçirememenin hayal kırıklığını yaşıyor.

- "Beklentinin yüzde 10'u karşılanmadı"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de denize açılan balıkçıların şu ana kadar beklentilerinin yüzde 10'unun karşılanmadığını söyledi.

Palamut, istavrit, lüfer, çinekop, mezgit, barbun gibi türlerde neredeyse hiç avcılık olmadığını aktaran Karakaş, "Yok denecek miktarda palamut oldu. Lüfer, çinekop, istavrit ve diğer balıklar aynı şekilde. Bu sene küçük balıkçılıkta çok zor bir dönem geçti. Zor bir kış küçük balıkçıyı bekliyor." diye konuştu.

Karakaş, büyük teknelerle avlanan hamsinin beklentilerin üzerinde olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bazı türlerin tersine hamsi avcılığı çok. Tabii hamsi denizin yemi. Bunun karşılığında hamsiyi denizde yiyen bir balık olmadı. Bundan dolayı da bir yoğunluk söz konusu. Tezgahlarda hamsinin kilogramı 7-10 lira arasında değişiyor. 10 liranın üzerinde fiyat görülmüyor, görüleceğini de tahmin etmiyorum. Hamsinin en lezzetli olmaya başladığı ay, kasım ayı. İnsanlara 3-4 ay hamsi tüketmeyi tavsiye ediyoruz. Havaların sıcak gitmesi, hamsi lezzetinde biraz eksikliğe neden oluyor, yani hamsinin kulağına henüz kar suyu kaçmış değil. Pastırma yazı yaşıyoruz. Bu da yaklaşık bir hafta daha sürer. Hafta sonu havalar soğumaya başladığı andan itibaren hamsinin lezzetinde ciddi oranda artış olacaktır."