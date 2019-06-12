Sıcak hava vatandaşı Anadolu’nun plajına akın ettirdi

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi Kırşehir ve çevre illerden gelen vatandaşları İç Anadolu Bölgesinin plajı olarak görülen Savcılı Bölgesine akın ettirdi.

İç Anadolu Bölgesinin halk plajı olarak görülen Savcılı bölgesi hafta sonları sıcaktan bunalanların ilk tercihi oluyor. Kent merkezinde sıcaklıkların 34 derecenin üzerine çıkması sonrasında göle akın eden Kırşehirliler, suyun tadını çıkarırken kumsalda da güneşleniyor. İlçe Kaymakamlığı tarafından yaptırılan piknik alanlarında ise yoğunluk yaşanıyor.

Kırşehir’e 65, Kırıkkale’ye 80 ve Ankara’ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı plajı, özellikle yaz mevsiminde ve hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba’daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz bölgesini aratmayan görsel bir güzelliğe sahip.

Savcılı Büyükoba köyünün 3 kilometrelik halk plajında vatandaşların güvenli şekilde eğlendiğini ifade eden Kaman Kaymakamı Murat Girgin, bölgenin İç Anadolu Bölgesinde bulunan şehirlerden de ilgi gördüğünü söyledi. Kaymakam Girgin, “2018 yılında ilk defa düzenlediğimiz plajda 3 aylık yaz sürecinde 15 bin araç girdi. 75 tane yeni kamelya, eskilerin onarımı yapıldı ve kullanıma kazandırıldı. Toplam 145 kamelya mevcut. Çevre düzenlemesi ve kilit parke yollar, 5 çeşme, peyzaj düzenlemesiyle 400 gül dikimi yapıldı. Yakın zamanda il özel idaresi tarafından hazırlanan proje ile yeni yatırımlar yapılarak tüm vatandaşlarımıza ve bölgemize hizmete devam edeceğiz” dedi.

Bölgeye eğlenmeye ve piknik yapmaya gelen halk ise plaj alanından memnun olduklarını belirterek, bölgenin İç Anadolu Bölgesi için önemli bir alan olduğunu anlattı.



