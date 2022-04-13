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Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

13.04.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarda dışarı her çıktığınızda ne giyeceğinize bir türlü karar veremiyor olabilirsiniz. Konforlu bir gün geçirmek için giyilen kıyafetlere ve takılara dikkat etmek gerekir. Terletmeyen kumaşlarla üretilen kıyafetler daha rahat hissetmenizi sağlar. Tabii tokadan bilekliklere kadar seçilen aksesuarlar da sıcak havalara uyum sağlayan renk ve modeller arasından seçilmeli. Peki, yaz mevsiminde favoriniz olacak ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

Yaz aylarına uygun giyinmekte zorlanıyor ve dışarı her çıktığınızda sıcaktan bunalıyorsanız birkaç ürünle bu durumu kolayca çözebilirsiniz. Kombinlerinizde tercih ettiğiniz parçalar bunaltıcı sıcaklara uygun değilse tüm gününüzü etkileyebilir. Sıcak havalara uyum sağlamak için çok fazla bütçe ayırmanıza da gerek yok! 100 TL altı ürünlerle ilkbahar ve yaza "Merhaba." diyebilir, konforlu saatlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Gelin, hem ev hem dış giyimde tercih edebileceğiniz ürünleri hep birlikte inceleyelim!

1. Örgü tokalarla saçlarınızı dikkat çekici hâle getirebilirsiniz

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

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Yaz aylarında canlı ve renkli kıyafetlerinize uygun toka seçiminde zorlanıyorsanız örgü tokaları tercih edebilirsiniz. Artikel Saç Tokası, yazın ruhuna uygun renkli tasarımı sayesinde hemen her kombine uyum sağlar. Saçınızı sıkı bir şekilde toplayabilir, örebilir ya da topuz yaparak sıcak havalarda daha rahat hissedebilirsiniz. Uygun fiyatlı ürün, 3 farklı renkte lastikli tokadan oluşur. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun süre yeni görünümünü korur. Böylece yaz boyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kot şort, renkli elbise ve eteklerle kombinleyerek harika bir görünüme imza atabilirsiniz.

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2. Sıcak havalarda etnik tarzı renkli bileziklerle yakalayabilirsiniz

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

Yeşil, pembe, mor, mavi, fuşya ve daha birçok rengi tek bir ürünle kullanabilirsiniz. Etnik tarzı seviyor ve bohem stilde giyiniyorsanız Pelin Aksesuar Renkli Bileklik'i tercih edebilirsiniz. Etnik tarzdaki pantolon, etek ya da şortlarla kullanabilirsiniz. Bileklikle tarzınızı daha dikkat çekici ve göz alıcı hâle getirebilirsiniz. Canlı renkleriyle sıcak havalarda birbirinden şık kombinler oluşturabilirsiniz. Kaliteli yapısı sayesinde yıllarca kullanabilirsiniz. Tabii bilekliklerin uzun süre size eşlik etmesi için krem, su ve parfüm gibi maddelere maruz kalmamasına özen göstermeniz gerektiğini de hatırlatalım.

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Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

3. Bol paça jean ile ısınan havalarda tarzınızı yansıtabilirsiniz

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

Koton Straight Jean'le ısınan havalarda hem konforlu hissedin hem modayı yakalayın. Pamuklu yapısı sayesinde sıcak havalarda terletmez ve rahat bir gün geçirmenizi sağlar. Düz basic ya da desenli tişört ve gömleklerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Bol ve geniş modeli sayesinde hareketlerinizi kısıtlamaz. Cep detayları ve kumaşıyla dikkat çeken jean pantolonu spor ayakkabılarla kombinleyerek günlük giyimde kullanabilirsiniz. Topuklu ayakkabılarla tamamlayarak iş hayatına da uygun hâle getirebilirsiniz. Isınan havalarda "Bugün ne giysem?" derdine bol kesim Koton jeanle son vermeye hazır mısınız?

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4. Sıcak havalarda iki parçalı kombinler yapabilirsiniz

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

Etek ve üst takımla hem tarzınızı koruyun hem bunaltıcı yaz günlerinde ferahlığı yaşayın! Isınan havalarda pantolon giymekten hoşlanmıyorsanız etek takımları tercih edebilirsiniz. Oshebu Fırfır Büstiyer Etek Takım'la ısınan havalara uyum sağlayabilirsiniz. Modern tarzı ile ön plana çıkan fırfırlı etek ve büstiyerle sıcaktan bunalmadan günün keyfini çıkarabilirsiniz. Lastikli tasarımı sayesinde belinizi saran takım, rahat hareket etmenizi sağlar. Bej renkli şık takımı ister sandaletlerle ister spor ayakkabılarla tercih edebilirsiniz. Özel günlerde, akşam arkadaşlarınızla buluşurken ya da günlük giyimde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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5. Sıcak havalarda terlemenizi engelleyen DeFacto Biker Tayt

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

Son dönemde oldukça moda olan biker taytları sıcak havalarda tercih edebilirsiniz. Spor taytlar sıcak havalarda teri emer ve günü rahat geçirmenize yardımcı olur. Terletmeyen kumaşı sayesinde sıcak havalarda en çok kullanacağınız parçalar arasında yerini alacak biker şort, esnek yapısıyla hareketlerinizi kısıtlamaz. Hem rahatlığı hem sportif şıklığı elde edebileceğiniz DeFacto Biker Tayt'ı tişört ya da büstiyerlerle tamamlayabilirsiniz. Yüksel bel tasarımıyla alt karındaki fazlalıkları da saklamanızı sağlayan tayt, yazı detaylarıyla dikkat çeker. Diz üstü modeliyle spor yaparken kullanabileceğiniz gibi günlük kombinlerinizde de tercih edebilirsiniz.

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6. Yaz aylarında ayaklarınızın hava alması için sandaletleri tercih edebilirsiniz

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

Sıcak havalarda spor ayakkabı giymeyi sevmiyor ve rahat olmak istiyorsanız Twigy TW Maria Sandalet tam size göre! Yaz aylarında kapalı ayakkabı giymekten hoşlanmayanların şıklığı ve modayı yakalayabileceği ürün, parmak arası tasarımıyla ayaklarınızın hem rahat etmesini hem zarif görünmesini sağlar. Taşlı detayları sayesinde ister günlük ister özel günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Zarif duruşuyla dikkat çeken sandaleti elbise, şort, pantolon ya da taytlarla kombinleyebilirsiniz. Bileği saran modeli sayesinde maksimum hareket özgürlüğü sunan ürün, tüm günü konforlu geçirmenize yardımcı olur.

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7. Sıcak havalarda sizi ferah tutacak elbiseleri tercih edebilirsiniz

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

Sıcak havalarda pantolon ya da tişörtlerle kendinizi bunaltmak istemiyorsanız sizi serin tutacak elbiselere göz atabilirsiniz. adL Mavi Sırt Detaylı Elbise, boyundan bağlamalı modeliyle tüm dikkatleri üzerinize çeker. Göğüs ve sırt dekoltesi, uçuş uçuş etek tasarımıyla sıcak günlere uyum sağlamanıza yardım eder. Canlı rengi sayesinde yaz aylarının ruhunu yakalar. Belden büzgülü tasarımıyla belinize oturarak vücut hatlarını belli eder. Sıcak havalarda plaja giderken, sahilde yürüyüş yaparken ya da arkadaşlarınızla keyifli bir akşam geçirirken tercih edebilirsiniz. Terletmeyen kumaşı sayesinde sıcak havalarda ferahlığın keyfine varabilirsiniz.

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8. Yaz aylarında nefes alan kumaşlarıyla rahatlığı sunan sporcu sütyenleri

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

MuscleCloth Sporcu Sütyeni, terletmeyen kumaşı sayesinde sıcak havalarda vazgeçilmez kıyafetiniz olacak! Vücuda oturan ve sizi saran modeli sayesinde hareketlerinizi kısıtlamaz. Sıcak havalarda hem spor yaparken tercih edebilir hem günlük kombinlerinize dâhil edebilirsiniz. Kumaşın gözenekli yapısı cildinizin nefes almasını sağlar. Böylece terlediğiniz zaman ıslaklık hissetmeden güne kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Klasik tasarımıyla oluşturacağınız hemen her spor kombine rahatlıkla uyum sağlar. Göğüs, bel, sırt ve omuz desteği sayesinde konforlu kullanım deneyimi yaşatır. Çıkarılabilen pedleriyle ihtiyaca göre şekillenebilen sporcu sütyeni, dayanıklı materyaliyle uzun süre size eşlik eder.

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9. Yırtmaç detaylı eteklerle ısınan havalara uyum sağlayabilirsiniz

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

Yaz mevsiminde rahat ve serin tutacak kıyafetler tercih ederek sıcak havalara daha kolay uyum sağlayabilirsiniz. Bunaltıcı sıcaklarda cilde yapışan tasarımlı kıyafet ve kumaşlar sizi de rahatsız ediyorsa Trendyolmilla Çiçek Detaylı Yırtmaçlı Etek tam size göre! Çiçekli tasarımı, uçuş uçuş eteği, hafif kumaşıyla ilkbahar ve yaz aylarına çok yakışan etek, 6 farklı renk seçeneği sunar. İnce kumaşı sayesinde gün boyu terlemeden rahat zaman geçirmenize yardım eder. Hem gece hem gündüz kombinlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz yırtmaçlı etek ile sıcak havalara meydan okuyabilir, trendi yakalayarak şıklığınızı konuşturabilirsiniz!

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10. Ev giyimde de sıcaklara meydan okuyabilirsiniz

Sıcak havalara uyum sağlamak için alabileceğiniz 100 TL altı ürünler

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Yaz aylarında dışarıda kullanılanlar kadar ev içerisinde tercih edilen kıyafetlerin rahatlığı da önemli. Sıcak havalarda sağlıklı ve deliksiz bir uyku için hafif kumaşlı, terletmeyen ürünleri tercih etmek gerekir. Bu sebeple pijama takımlarını mevsime uygun olarak tercih etmek oldukça önemli. Nicoletta Şortlu Pijama Takımı, sıcak havalarda terlemeden uyumanıza yardım eder. Kaliteli materyali sayesinde ilkbahar ve yaz aylarında gece boyu rahat bir uyku uyumanıza destek olur. Pamuklu kumaşı sayesinde teri emen pijamayı sıcak havalarda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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