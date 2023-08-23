Sıcak havalarda herkes bu hataya düşüyor! Aman dikkat sakın bunları yapmayın

Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak havalar aşırı nem ile birleşince kalp, astım, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için tehlike arz ediyor. Çocuklar ve yaşlılara da değinen uzmanlar, sıcak havalarda herkesin yaptığı hatalardan bahsedip uyarıda bulundu. İşte sıcak havalarda sıkça yapılan o hatalar...

BU SAATLER ARASINDA DIŞARIYA ÇIKMAYIN

Saat 11.00 - 15.00 arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışılmalı. Özellikle bu saatlerde egzersiz yapmak aşırı sıcak nedeniyle tehlike arz etmektedir.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Uzmanlar, eterli miktarda su içilmesi konusunda uyarıyor. kalbin yeterli kanı pompalaması için sıcak havalarda su tüketiminin önemine değinen doktorlar fiziki efor sarf edilen işlerde çalışanlar ile egzersiz yapanlara daha fazla su içmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

BU İÇECEKLERİ TÜKETMEKTEN KAÇININ

Sıcak havalarda fazla alkol ve kafein tüketiminde kaçınılmalıdır. afein içeren içecekler, idrar söktürücü oldukları için fazla sıvı kaybedilmesine yol açar. Sporcu içecekleri, elektrolit içermeleri nedeniyle sıcak havada yoğun egzersiz yapanlar için faydalı olsa da şeker ve kalori açısından genellikle yüksektir. Bu sebeple onları tüketirken dikkat edilmesi gereklidir.

KOYU RENK KIYAFET GİYMEYİN

Açık renk kıyafetler güneş ışığını yansıtır. Hafif dokulu kıyafetler ise vücut ısının vücut içinde hapsolmasına engel olur. Bu sebeple siyah gibi koyu renkli kıyafetler giymekten kaçının.

AŞIRI EGZERSİZ YAPMAYIN!

Sıcak ve nemli havada aşırı fiziksel aktivite yapmak sağlığınızı olumsuz etkiler. Bu sebeple serin yerlerde ve kapalı alanlarda egzersiz yapmaya özen gösterin.

VÜCUDUNUZU DİNLEYİN

Vücudun verdiği uyarıları dinleyin. Vücudunuz size neye ihtiyacı olduğunu söyler. Yaz aylarında susamaya gerek olmadan sık su için, sıcak havaya uyum sağlayana kadar kendinizi zorlamayın. Ayrıca baş ağrısı, kas krampları, idrarın az ve koyu renkli olması, ağzınızın kuruması gibi susuz kalmanın başlangıçtaki uyarılarını göz ardı etmemeye çalışın.



