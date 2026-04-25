Sıcak havalarda içinizi ferahlatacak! Yapımı sadece 3 dakika süren buz gibi kahveli içecekler

Yaz sıcaklarında hem kafein ihtiyacınızı karşılayacak hem de dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz pratik ve ferahlatıcı kahve tarifleri:

1. Soğuk Frappe

  • Sadece üç malzeme ve biraz kol kasıyla hazırlanan, Akdeniz sahillerinin vazgeçilmezi.
    Malzemeler:
    1. 2 tatlı kaşığı granül kahve
    2. 1 tatlı kaşığı şeker (damak tadınıza göre)
    3. 2 yemek kaşığı soğuk su
    4. Bol buz ve
    5. İsteğe bağlı süt.

Hazırlanışı: Kahve, şeker ve 2 kaşık suyu bir shaker’a veya boş bir kavanoza koyun. Karışım koyu, kremsi ve açık renkli bir köpük haline gelene kadar yaklaşık 30 saniye boyunca şiddetle çalkalayın. Uzun bir bardağa bolca buz doldurun, hazırladığınız köpüğü üzerine dökün. Bardağın kalanını soğuk su veya süt ile tamamlayın.

2. Karamel Macchiato

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

  • Dışarıda içtiğiniz o meşhur kahveyi evde hazırlamak aslında çok daha kolay.

Malzemeler:

  1. 1 shot espresso (veya yarım fincan koyu demlenmiş filtre kahve)
  2. 1 bardak soğuk süt
  3. 1 yemek kaşığı karamel sosu
  4. 1 çay kaşığı vanilya
  5. Buz

Hazırlanışı: Bardağın tabanına vanilya ve karamel sosunun yarısını ekleyin. Üzerine buzları doldurup soğuk sütü ilave edin. En son kahveyi sütün tam ortasından yavaşça dökün; bu sayede kahve ve süt arasında o meşhur katmanlı görüntü oluşacak. Kalan karamel sosuyla en üste desenler yaparak servis edin.

3. Hindistan Cevizli Latte

  • Tropikal esintileri sevenler için hafif ve aromatik bir seçenek.

Malzemeler:

  1. 1 shot sert kahve
  2. 1 bardak Hindistan cevizi sütü (veya normal süte 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı)
  3. Buz

Hazırlanışı: Kahveyi hazırlayıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Bir bardağa buzları doldurun, sütü ekleyin. En son kahveyi ilave edin. Bu tarif, özellikle bitkisel sütlerle birleştiğinde oldukça ferahlatıcı ve hafif bir içim sunar.

4. Portakallı Soğuk Kahve

  • Kahvenin burukluğu ile portakalın asidik tatlılığının muazzam uyumu.

Malzemeler:

  1. 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
  2. 1 shot espresso veya yoğun demlenmiş soğuk kahve
  3. 1 tatlı kaşığı karamel şurubu (isteğe bağlı)
  4. Bol buz.

Hazırlanışı: Geniş bir bardağı ağzına kadar buzla doldurun. Önce karamel şurubunu, ardından portakal suyunu dökün. En üste kahveyi yavaşça ilave edin. Turuncu ve kahverengi katmanların birbirine karıştığı o görsel şöleni bozmadan, portakal dilimiyle servis yapın.

5. Dondurmalı ve Çikolatalı Affogato Shake

****Hem tatlı krizlerini bastıran hem de serinleten gurme bir tarif.

Malzemeler:

  1. 2 top vanilyalı veya kaymaklı dondurma
  2. 1 shot sıcak espresso
  3. 1 yemek kaşığı rendelenmiş bitter çikolata
  4. Bir tutam deniz tuzu.

Hazırlanışı: Geniş bir bardağa dondurma toplarını yerleştirin. Üzerine rendelenmiş çikolataları ve çok hafifçe deniz tuzunu serpiştirin (tuz, çikolatanın tadını belirginleştirir). Servis etmeden hemen önce sıcak kahveyi dondurmaların üzerine gezdirin. Dondurma hafifçe eriyip kahveyle pürüzsüz bir sos oluşturduğunda tadına doyum olmaz.

6. Nane ve Lime Ferahlığında Iced Mocha

****"After Eight" çikolatalarını anımsatan, damağı tazeleyen bir lezzet.

Malzemeler:

  1. 1 tatlı kaşığı kakao
  2. 1 shot kahve
  3. 1 bardak süt
  4. 2 adet taze nane yaprağı
  5. 1 dilim lime (misket limonu)
  6. Buz.

Hazırlanışı: Kakaoyu çok az sıcak suyla açıp macun kıvamına getirin ve kahveyle karıştırın. Bardağa buzları ve nane yapraklarını koyup hafifçe ezin ki aroması çıksın. Sütü ve kahveli karışımı ekleyip karıştırın. Lime dilimini bardağın kenarına iliştirerek servis yapın.

7. Tarçınlı ve Ballı Soğuk Filtre Kahve

  • Doğal tatlandırıcılarla hazırlanan, sağlıklı ve enerjik bir alternatif.

Malzemeler:

  1. 1 bardak soğuk demlenmiş (Cold Brew) veya soğutulmuş filtre kahve
  2. Yarım çay kaşığı tarçın
  3. 1 tatlı kaşığı süzme bal
  4. Buz.

Hazırlanışı: Balın kahve içinde kolayca çözünmesi için, kahve henüz ılıkken balı ve tarçını ekleyip iyice karıştırın, ardından soğumaya bırakın. Servis aşamasında bardağa bol buz doldurup karışımı üzerine dökün. Üzerine ekstra tarçın çubuğu ekleyerek aromayı güçlendirebilirsiniz.

8. Süt Reçelli Kahve

  • Tatlıya doymak isteyenler için yoğun ve kadifemsi bir bitiş.

Malzemeler:

  1. 1 yemek kaşığı dolusu süt reçeli
  2. 1 su bardağı soğuk süt
  3. 1 shot sert kahve
  4. Buz.

Hazırlanışı: Süt reçelini bardağın iç çeperlerine kaşık yardımıyla rastgele yayın (bu çok şık bir görüntü sağlar). Bardağa buzları doldurun ve sütü ekleyin. Ayrı bir yerde hazırladığınız sert kahveyi sütün üzerine boşaltın. Süt reçeli kahvenin içinde yavaş yavaş çözünerek her yudumda farklı bir yoğunluk sunacaktır.

