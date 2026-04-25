Sıcak havalarda içinizi ferahlatacak! Yapımı sadece 3 dakika süren buz gibi kahveli içecekler

Hazırlanışı: Kahve, şeker ve 2 kaşık suyu bir shaker’a veya boş bir kavanoza koyun. Karışım koyu, kremsi ve açık renkli bir köpük haline gelene kadar yaklaşık 30 saniye boyunca şiddetle çalkalayın. Uzun bir bardağa bolca buz doldurun, hazırladığınız köpüğü üzerine dökün. Bardağın kalanını soğuk su veya süt ile tamamlayın.
Malzemeler:
Hazırlanışı: Bardağın tabanına vanilya ve karamel sosunun yarısını ekleyin. Üzerine buzları doldurup soğuk sütü ilave edin. En son kahveyi sütün tam ortasından yavaşça dökün; bu sayede kahve ve süt arasında o meşhur katmanlı görüntü oluşacak. Kalan karamel sosuyla en üste desenler yaparak servis edin.
Malzemeler:
Hazırlanışı: Kahveyi hazırlayıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Bir bardağa buzları doldurun, sütü ekleyin. En son kahveyi ilave edin. Bu tarif, özellikle bitkisel sütlerle birleştiğinde oldukça ferahlatıcı ve hafif bir içim sunar.
Malzemeler:
Hazırlanışı: Geniş bir bardağı ağzına kadar buzla doldurun. Önce karamel şurubunu, ardından portakal suyunu dökün. En üste kahveyi yavaşça ilave edin. Turuncu ve kahverengi katmanların birbirine karıştığı o görsel şöleni bozmadan, portakal dilimiyle servis yapın.
Malzemeler:
Hazırlanışı: Geniş bir bardağa dondurma toplarını yerleştirin. Üzerine rendelenmiş çikolataları ve çok hafifçe deniz tuzunu serpiştirin (tuz, çikolatanın tadını belirginleştirir). Servis etmeden hemen önce sıcak kahveyi dondurmaların üzerine gezdirin. Dondurma hafifçe eriyip kahveyle pürüzsüz bir sos oluşturduğunda tadına doyum olmaz.
****"After Eight" çikolatalarını anımsatan, damağı tazeleyen bir lezzet.
Malzemeler:
Hazırlanışı: Kakaoyu çok az sıcak suyla açıp macun kıvamına getirin ve kahveyle karıştırın. Bardağa buzları ve nane yapraklarını koyup hafifçe ezin ki aroması çıksın. Sütü ve kahveli karışımı ekleyip karıştırın. Lime dilimini bardağın kenarına iliştirerek servis yapın.
Malzemeler:
Hazırlanışı: Balın kahve içinde kolayca çözünmesi için, kahve henüz ılıkken balı ve tarçını ekleyip iyice karıştırın, ardından soğumaya bırakın. Servis aşamasında bardağa bol buz doldurup karışımı üzerine dökün. Üzerine ekstra tarçın çubuğu ekleyerek aromayı güçlendirebilirsiniz.
Malzemeler:
Hazırlanışı: Süt reçelini bardağın iç çeperlerine kaşık yardımıyla rastgele yayın (bu çok şık bir görüntü sağlar). Bardağa buzları doldurun ve sütü ekleyin. Ayrı bir yerde hazırladığınız sert kahveyi sütün üzerine boşaltın. Süt reçeli kahvenin içinde yavaş yavaş çözünerek her yudumda farklı bir yoğunluk sunacaktır.