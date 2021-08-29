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Sıcak havaya dayanamayan soluğu plajda aldı!

29.08.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz suyu sıcaklığı 26 derece, hava sıcaklıkları ise 30 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarmak için plajlara akın etti.

Sıcak havaya dayanamayan soluğu plajda aldı!

Yaz aylarının son günlerine girildiği Düzce’de, hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyen vatandaşlar Akçakoca’yı doldurdu. Nüfusunun 10 katı kalabalığa ulaşan Akçakoca’da, plajlar doldu taştı.

DENİZE GİRMEYENLER DE DOĞAL GÜZELLİKLERİ ZİYARET ETTİ

Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi gördüğü Akçakoca’da, denize girmeyenler de diğer turistik alanları doldurdu. Fakıllı Mağarası ve Aktaş şelalelerine de yoğun katılım gösteren vatandaşlar, tarihi pazaryerinden de alışveriş yaparak hafta sonlarını güzel geçirdi.

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İHA

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Düzce
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