Sıcaklık 34 dereceyi gördü, plajlara akın ettiler

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sakinliğini koruyan Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıkması üzerine bugün vatandaşların akınına uğradı. Plajdan denize girenler, sosyal mesafeye dikkat ederek güneşlendi. Her yıl tatilini Çeşme'de yaptığını söyleyen İhya Üstüneli, "Denize her sene 23 Nisan'da girerdik. Ama bu yıl geç oldu. Çünkü koronavirüs nedeniyle evde kaldık. Burası Türkiye'nin en güzel plajlarından biri. Çok temizlenmiş plaj, deniz de çok güzel. Hiç kalabalık değil. Uzak durmaya dikkat ediyoruz. Plajda şemsiye bulunmadığı için burası çok kalabalık olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Sıcaklık 34 dereceyi gördü, plajlar hareketlendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler evde kaldıklarını anlatan Ergün Gülger ise diğer günlerde denize girdiklerini belirterek, "Deniz güzel ama sadece çöl tozu var. Normalde su çok güzel. Plaja gelirken de bir tedirginlik yaşamadım. Çoluk çocuk geldik. Hiç korkmuyorum denize girerken. Normalde hijyene ve temizliğe dikkat ediyoruz. Ama burada gerek yok bence. Bir açıklama duymuştum, denizde mikrobun temizleneceği şeklinde. İçim bu yüzden rahat" diye konuştu.

KISITLAMA KALKINCA DENİZE KOŞTULAR Bugün 15-20 yaş aralığındaki gençler de saat 11.00'den 15.00'e kısıtlamanın kalkması nedeniyle dışarı çıkabildi. Ildır Mahallesi yakınlarında yazlık evleri bulunan Alara Deniz Eryiğit (16) de, "Bu yıl evin yakındaki plajlardan da denize girdim. Zaten bizim yaşadığımız yer izole bir yer olduğu için dışarıyla çok iletişimimiz yok. Burası da sakin, o yüzden biraz rahatım. Burası normalde iğne atsanız yere düşmez, denilebilecek görüntülere sahne olur. Ama şu an çok iyi. Denizden bulaşır mı bulaşmaz mı tartışmaları var. Duyduğum her şeye inanmamaya çalışıyorum. Virüsler genelde suda yaşamaz diye düşündüm. Bu nedenle tedirginliğim yok" dedi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm günlerini evde geçirdiğini anlatan Doğa Balak da (16) izni duyar duymaz denize koştuğunu söyledi.

Balak şöyle konuştu: "Deniz güzel, havalar da erken ısındı. Deniz biraz soğuk ama çok güzel. Ben 16 yaşındayım. Uzun zamandır ilk kez bugün dışarı çıktım. Kendimi denize attım. Sezonu açtım. Evde ders çalışıp, arkadaşlarımla konuşuyorum. Evden sıkılmıştım, bu iyi oldu."