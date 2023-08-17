Sıcaklık rekoru kırılmıştı... Türkiye için endişelendiren açıklama: "Yüzde 50 azalacak, Karadeniz'e hücum olacak"

Sıcak hava dalgası bu yıl birçok ülkeyi adeta esir aldı. Yüksek hava sıcaklığı günlük yaşamı olumsuz etkilerken; ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden (GISS) bilim insanları, geride kalan temmuz ayında dünyada sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı. NASA’dan yapılan açıklamada; sıcaklık kayıtlarının 1880’den beri tutulduğu hatırlatıldı ve son 143 yıldaki en sıcak 5 Temmuz’un, son 5 yıl içinde yaşandığı kaydedildi. Temmuz 2023’ün, tüm temmuz aylarından 0,24 derece ve 1951-1980’deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1,18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

TÜRKİYE İÇİN ENDİLENDİREN SÖZLER: "YAĞIŞLAR YÜZDE 50 AZALACAK"

Küresel iklim değişikliğinin Türkiye’yi önemli ölçüde etkileyeceğini vurgulayan

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğini şöyle anlattı:

İklim değişikliğine turizm, göç, tarım diye baktığımız zaman Türkiye’nin bazı yerlerinin avantajlı, bazı yerlerinin dezavantajlı olduğunu görüyoruz.

Özellikle Ege ve Akdeniz’de yağışlar yüzde 50 azalacak ve sıcaklıklarda büyük artışlar görülüyor.

"YAĞIŞLARIN ARTACAĞI TEK YER KARADENİZ"

Türkiye’de iklim değişikliği ile yağışların artacağı tek yer; Karadeniz Bölgesi. Sıcaklıklar kıyıda artıyor ama yine de dağlar yükseldikçe, özellikle 1500 metre ve üzeri, çok fazla etkilenmiyor.

O yüzden Karadenizliler geri dönüyor. Zaten Karadenizliler belli bir süre sonra topraklarına geri döner. Emekli olmadan dönmeye çalışıyorum. Tabii İstanbul’da deprem korkusu da var.

"TURİZM MEVSİMİ İKİYE BÖLÜNECEK"

İklim değişikliğinden turizm sektörünün de etkileneceğini, sıcak hava nedeniyle deniz turizminin gözden düşeceğini belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, şöyle devam etti:

Sıcak hava dalgaları, kent ısı adası etkisi derken kaçılacak yer aslında 1500 metre üzeri; Karadeniz. Burası cennet. Zaten Araplar için cennet burası. Bizim milletimiz ise sıcaktan kaçıp, daha sıcak yere gidiyor.

İklim değişikliği, deniz, kum ve güneş turizmini değiştirecek. Yazın ortasında pik yapan turizm mevsimi ikiye bölünecek. Aynı güneyde olduğu gibi Akdeniz’deki turizm mevsimi, bahar aylarına kayacak. İnsanlar yazın ortasında Karadeniz’e gelecek.

"KARADENİZ’E HÜCUM OLACAK"

Bazıları benim gibi erken geliyor. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör özellikle kış turizmi, sonra yaz turizmi oluyor. Çok sıcak aylarda Karadeniz’e hücum olacak. Bunun yanında tarım da çok büyük problem.

Karadeniz göç alacak ve bunu fırsata çevirmek için çalışmak gerekiyor. Bu şansı, fırsata çevirmenin tek şartı var; doğayı korumak. Turizmin ham maddesi doğadır, doğayı korumazsanız turizm olmaz.

Karadeniz’in planlı ve programlı şekilde turizme açılması gerekiyor. Doğayı katledecek şekilde, her yeri beton yapmak doğru değil.

"ARAPLAR FARK ETMİŞ. TÜRKLER DE YAKINDA FARK EDECEK"