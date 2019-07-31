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Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi'nde serinliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Erzincan'da sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor

ERZİNCAN (AA) - Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği Erzincan'da, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak yeri oldu.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sıcaktan bunalan vatandaşlar, termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kent merkezinden Girlevik Şelalesi ile Ekşisu mesire alanında su kenarına giderek serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Ersin Uğurlu, serinlemek için ailesi ile birlikte Girlevik Şelalesi'ne geldiğini söyledi.

Uğurlu, "Serin ve mükemmel bir doğaya sahip. Herkesin burayı mutlaka gelip görmesini istiyorum. Yaklaşık 1 haftadır sıcaklılar anormal derecede yüksek. İstanbul'da nemden dolayı bunu daha çok hissediyor ve bunalıyorsunuz. Şimdi ise şelalenin o serin sularının altında bulunmak inanılmaz güzel." diye konuştu.

Bursa'dan kente gelen Ömer Yetkin de kentin bunaltıcı sıcak havasında serinlemek için Ekşisu mesire alanına geldiğini anlattı.

Ekşisu'nun muhteşem bir doğaya sahip olduğunu belirten Yetkin, "Her taraf yem yeşil. Sular akıyor ve kentin bunaltıcı havasından uzak serin bir havası var. Özellikle bu sıcak havalarda herkese burayı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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