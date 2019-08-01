HABER

Sichuan Havayolları İstanbul'a A350 uçağıyla uçmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:30 | Son Güncelleme

ÇİN hava yolu şirketi Sichuan Airlines, nisan ayında başladığı İstanbul-Chengdu arasındaki tarifeli seferini, ilk kez yeni nesil "Airbus A350" uçağıyla yaptı.

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) ÇİN hava yolu şirketi Sichuan Airlines, nisan ayında başladığı İstanbul-Chengdu arasındaki tarifeli seferini, ilk kez yeni nesil "Airbus A350" uçağıyla yaptı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, A350 uçağıyla yapılan ilk sefer için düzenlenen törene Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, havayolu temsilcileri ile havalimanı işletmecisi İGA'nın yöneticileri katıldı. Başkonsolos Wei, kontuarda yolcularla sohbet ederek, sefer hakkında bilgilendirdi. Daha sonra Chengdu kentinin sembolu olan panda figürlerinin yer aldığı uçağa geçen Wei, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nisan ayında İstanbul'dan başlayan seferlerde doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkonsolos Wei, hattaki yolcu sayısının yüksekliği nedeniyle şirketin uçak tipini büyütme kararı aldığını ifade etti. Wei, "Airbus A350 uçağıyla ekim ayına kadar sürekli uçuş olacak" dedi. Üç gün boyunca seferlerin panda figürlü uçakla yapılacağını kaydeden Wei, kışın yolcu sayısının yüksek olması halinde aynı uçak tipiyle ile devam edileceğini bildirdi. Wei, en son teknoloji ile donatılan uçağın Türk ve Çinli yolcular için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben göreve geldikten sonra Çin ile Türkiye arasında üç yeni hat başladı. Pekin'den sadece THY uçuyordu. Bir buçuk yıl içinde iki Çin havayolu, üç Çin kentinden sefere başladı. İnşallah fazla gayret sarf ederek, daha fazla şehirden ve yoğun bir şekilde bu uçuşların sayısını artırmaya çalışacağım" diye konuştu. "BEŞ GÜNDE ÇİN VİZESİ" Çin'in Türkiye vatandaşlarına uyguladığı vize konusunda bazı kolaylıklar sağlandığını dile getiren Başkonsolos Wei, uygulanan prosedürlere uyulması halinde vize alınabileceğini söyledi. Başkonsolosluğun resmi sitesinde kuralların yazılı olduğunu kaydeden Wei, "Ben göreve gelmeden önce 7 çalışma gününde vize veriliyordu. Geldikten sonra bizim iç formalite hem de vize koşullarını düzenledik. Şimdi ise bir hafta, yani beş çalışma günü içinde vize alabileceğinizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Vize için başvuru merkezine gidilebileceğini anımsatan Wei, 1 Ocak 2017'den sonra ilk kez Çin vizesi almak için parmak izi alındığını, bu nedenle vizelere kişisel olarak başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum 22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
Ali İhsan Yavuz’dan CHP’li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin açıklamaAli İhsan Yavuz’dan CHP’li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin açıklama
Antik çağın hac merkezindeki kazılarda 1800 yıllık sikke ve kemik tokalar ortaya çıktıAntik çağın hac merkezindeki kazılarda 1800 yıllık sikke ve kemik tokalar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

Yok böyle bir dolandırıcılık! Zemzem diye...

Bim Aktüel 2 Ağustos: Kurban Bayramı öncesi indirimler

Bim'de 2 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Samsun'da derede boğulan 3 kuzen son yolcuğuna uğurlandı

Acının fotoğrafı! Gözyaşları sel oldu

İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul'da sahte para operasyonu

Antalya'da iki kedinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddia edildi

Vahşet! Bunu yapan insan olamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.