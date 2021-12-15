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Şiddetli ağrı veriyor ve oldukça rahatsız ediyor! Kirden tıkanan kulakları temizlemek için doğal çözümler

15.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulak tıkanıklığı, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkesin başına gelebilecek bir sorun. Oldukça rahatsız edici ve ağrılı olabilen tıkanıklıkların pek çok nedeni olabilir. Kirden tıkanan kulakları açmak ise sandığınızdan daha basit. Doğal yöntemlerle ve evde bulunan malzemelerle kulak tıkanıklığına pratik çözümler yazımızda.

Şiddetli ağrı veriyor ve oldukça rahatsız ediyor! Kirden tıkanan kulakları temizlemek için doğal çözümler

Kulak tıkanıklığının pek çok sebebi olabilir. Tıkanıklığın en sık karşılaşılan sebebi ise kulak kiri. Her duştan sonra kulak çubuğu kullanıyorsanız yumuşayan kirleri daha da ileri itiyorsunuz demektir. Bu doğru bilinen uygulamayla kulaklarınız daha fazla tıkanıyor ve baş dönmesi, denge kaybı, geçici işitme kaybı gibi belirtiler göstermeye başlıyorsunuz. Tıkanıklığa ve sebep olduğu ağrıya hemencecik doğal çözümler getirmek mümkün. Devam eden kulak tıkanıklığı belirtileri için mutlaka bir doktora görünün.

KULAKLARINIZA ZEYTİNYAĞI DAMLATABİLİRSİNİZ

Zeytinyağı, kulak kirlerini temizlemede evinizdeki bir numaralı ürünlerden biri. Bir çay bardağının yarısı kadar zeytinyağına, bir diş sarımsak ezerek karıştırın. Bu karışımı ısıtın ve ılıması için bekleyin, oda sıcaklığındayken kulağınıza damlatın. Başınızı yan çevirin ve kulağınız yukarıya bakar haldeyken bir süre bekleyin. Başınızı diğer yana yatırın. Zeytinyağını kirlerle birlikte akıtın.

BUHAR SOLUMAK TIKANIKLIĞI RAHATLATABİLİR

Kulak tıkanıklığınızdan kurtulmak için bir kaba su doldurun ve suyu kaynatın. Suyun buharı çıkmaya başlayınca başınıza bir havlu örtün ve buharı soluyun. Daha etkili sonuç almak için suyun içine biraz nane yağı veya lavanta yağı damlatabilirsiniz.

TIKANIKLIK DURUMUNDA KULAKLARINIZA SICAK KOMPRES YAPIN

Kulağınıza sıcak kompres yaparak buradaki kirleri yumuşatabilir ve ağrıyı azaltabilirsiniz. Bunun için bir sıcak su torbası yardımıyla kulağınızı ısıtın. İsterseniz ütüyle ısıttığınız havluyu da kulağınıza bastırarak ısı uygulayabilirsiniz.

TIKANIKLIĞA DOĞAL BİR ÇÖZÜM: ANTİBAKTERİYEL ELMA SİRKESİ

Elma sirkesinin antiseptik ve antibakteriyel özelliği burada da işinize yarayabilir. Yarım çay bardağı elma sirkesini yarım çay bardağı suyla seyreltin. Damlalıklı bir şişeye doldurun. Tıkanan kulağınıza 2-3 damla damlatın ve biraz bekleyin. Kulağınız yan duracak şekilde pozisyon alın. Kulağınızın açılması için bekleyin, hızlıca rahatlamayı fark edeceksiniz.

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