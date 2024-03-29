KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Şiddetli baş ağrıları ve dejavu yaşayan kadın soluğu hastanede aldı! Hayatının şokunu yaşadı

    Şiddetli baş ağrıları ve dejavu yaşayan kadın soluğu hastanede aldı! Hayatının şokunu yaşadı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.03.2024 11:47
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    39 yaşındaki Kirsty Connell, korkunç baş ağrıları ve sık sık dejavu (sanki daha önce bir durum yaşamışsınız gibi hissetme olgusu) vakaları yaşadıktan sonra doktoruna başvurdu.

    Sürekli şiddetli baş ağrıları ve dejavu yaşayan bir anne, bunun çok kötü bir şey olduğunu öğrendiğinde şaşkına döndü.

    ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARI BELİRTİSİYLE DOKTORA GİTTİ

    Daily Star'da yer alan habere göre, 39 yaşındaki Kirsty Connell, şiddetli baş ağrıları ve sık sık yaşanan dejavu hissi nedeniyle doktorunu ziyaret etti. Üç çocuk annesi olan anneye, MRI taramasından sonra düşük dereceli bir beyin tümörü olan 2. derece oligodendroglioma teşhisi konduğunda şok oldu. Uyanıkken kraniyotomi (kemiğin bir kısmının çıkarılması işlemi) geçirdi ve şu anda 'izle ve bekle' protokolünün bir parçası olarak her üç ayda bir taramalarla izleniyor.

    1a

    Old Stratford, Northamptonshire'dan bir öğretmen olan Kirsty şunları söyledi: "Doktoruma gittim çünkü yeni bir baş ağrısı modeli ortaya çıkıyordu ve sık sık dejavu duyguları yaşıyordum. Beni hormona bağlı migren geçirdiğimi düşünen bir nöroloğa yönlendirdi ama o önlem olarak beni MRI taramasına gönderdi. Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum ve beynimde bir kitle buldukları söylendi."

    1b

    Kirsty sanki kendini başka yerlerde hissedebiliyormuş gibi beden dışı deneyimler yaşıyordu. Biriyle sohbet ediyor ya da bir mağazada ödeme yapıyor ve eğlenceli bir duyguya kapılıyor ve kendini başka yerlerde görüyordu. Örneğin arabasını sürerken, yemek pişirirken ya da başka bir yerde uyanırken.

    baş ağrısı migren düşünmek

    Bu duyguların birkaç saniye süreceğini ancak zamanla daha sık ve yoğun hale geldiğini ve bu nedenle doktora başvurduğunu söyledi. Ekim 2021'de çekilen MR'ın ardından kendisine teşhis konuldu ve aynı yılın Kasım ayında kraniyotomi uygulandı. Şöyle itiraf etti: "İlk düşüncem, ameliyat için uyanık kalmamın mümkün olmadığıydı. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum çünkü cerrahlar tümörümün görünür tüm izlerini ortadan kaldırabildiler ve bunun çok farklı olabileceğini biliyorum."

    beyin tümörü

    Beyin tümörleri 35 yaş altı kadınları meme kanserinden, 70 yaş altı erkekleri prostat kanserinden ve çocukları lösemiden daha fazla öldürüyor.

    Yerel Seçim 2024


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Geçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdüGeçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdü
    Sinsi ilerliyor, geç belirti veriyor! Şüphe duymayı gerektiren 6 belirtiSinsi ilerliyor, geç belirti veriyor! Şüphe duymayı gerektiren 6 belirti
    Tüp bebek tedavisinde yapay zeka dönemi başladı!Tüp bebek tedavisinde yapay zeka dönemi başladı!
    Anahtar Kelimeler:
    baş ağrısı mon 5 yaş
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.