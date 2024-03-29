Şiddetli baş ağrıları ve dejavu yaşayan kadın soluğu hastanede aldı! Hayatının şokunu yaşadı

Sürekli şiddetli baş ağrıları ve dejavu yaşayan bir anne, bunun çok kötü bir şey olduğunu öğrendiğinde şaşkına döndü.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRILARI BELİRTİSİYLE DOKTORA GİTTİ

Daily Star'da yer alan habere göre, 39 yaşındaki Kirsty Connell, şiddetli baş ağrıları ve sık sık yaşanan dejavu hissi nedeniyle doktorunu ziyaret etti. Üç çocuk annesi olan anneye, MRI taramasından sonra düşük dereceli bir beyin tümörü olan 2. derece oligodendroglioma teşhisi konduğunda şok oldu. Uyanıkken kraniyotomi (kemiğin bir kısmının çıkarılması işlemi) geçirdi ve şu anda 'izle ve bekle' protokolünün bir parçası olarak her üç ayda bir taramalarla izleniyor.

Old Stratford, Northamptonshire'dan bir öğretmen olan Kirsty şunları söyledi: "Doktoruma gittim çünkü yeni bir baş ağrısı modeli ortaya çıkıyordu ve sık sık dejavu duyguları yaşıyordum. Beni hormona bağlı migren geçirdiğimi düşünen bir nöroloğa yönlendirdi ama o önlem olarak beni MRI taramasına gönderdi. Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum ve beynimde bir kitle buldukları söylendi."

Kirsty sanki kendini başka yerlerde hissedebiliyormuş gibi beden dışı deneyimler yaşıyordu. Biriyle sohbet ediyor ya da bir mağazada ödeme yapıyor ve eğlenceli bir duyguya kapılıyor ve kendini başka yerlerde görüyordu. Örneğin arabasını sürerken, yemek pişirirken ya da başka bir yerde uyanırken.

Bu duyguların birkaç saniye süreceğini ancak zamanla daha sık ve yoğun hale geldiğini ve bu nedenle doktora başvurduğunu söyledi. Ekim 2021'de çekilen MR'ın ardından kendisine teşhis konuldu ve aynı yılın Kasım ayında kraniyotomi uygulandı. Şöyle itiraf etti: "İlk düşüncem, ameliyat için uyanık kalmamın mümkün olmadığıydı. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum çünkü cerrahlar tümörümün görünür tüm izlerini ortadan kaldırabildiler ve bunun çok farklı olabileceğini biliyorum."

Beyin tümörleri 35 yaş altı kadınları meme kanserinden, 70 yaş altı erkekleri prostat kanserinden ve çocukları lösemiden daha fazla öldürüyor.







