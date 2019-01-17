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Şiddetli fırtına, balıkçı teknesini batırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 22:41 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve fırtına nedeniyle koyda demirli bir balıkçı teknesi battı.

Şiddetli fırtına, balıkçı teknesini batırdı

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve fırtına nedeniyle koyda demirli bir balıkçı teknesi battı.
Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki koyda meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle çapadan kurtulan Uğur Mecit Geçen'e ait UMG Albatros adlı 9 metrelik balıkçı teknesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mendireğe çarptıktan sonra battı. Teknenin battığını görenler, telefonla ulaştıkları Geçen'e durumu bildirdi. Geçen, battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı tekneyi iş makinesi yardımı ile barınağa çektirdi. Bölgede fırtınanın 2 gündür etkili olduğunu belirten olayın görgü tanığı Osman Uysal, "Fırtına nedeniyle teknenin çapası kopmuş. Bir anda olduğu yerden kopan tekne, önce kayalara vurdu, sonra su aldı ve battı. Burası sit alanı olduğu için iskele yapamıyoruz, devlette yapmıyor" dedi.

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