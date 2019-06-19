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Şi'den Kuzey Kore ziyareti öncesi barış çabalarına destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:22 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: - "Başkan Kim'in doğru kararı ve tüm tarafların eş zamanlı çabalarıyla Kore Yarımadası'nda barışçıl diyaloğa yönelik genel bir eğilimin şekillendiğini görmek sevindirici" - "Çin, Kuzey Kore ve diğer taraflarla iletişim ve eş güdüm içinde görüşme ve müzakerelerin ilerlemesi için çalışarak bölgesel barışa, istikrara, kalkınma ve refaha katkı sağlamayı sürdürecektir"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'ye yarın yapacağı resmi ziyaret öncesinde Kore Yarımadası'ndaki sorunların barışçıl yönde çözümü için atılan adımları desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Devlet Başkanı Şi, Çin resmi haber ajansı Şinhua ile Kuzey Kore devlet gazetesi Rodong Sinmun'da eş zamanlı olarak yayımlanan yazısında, "(Kuzey Kore lideri) Başkan Kim'in doğru kararı ve tüm tarafların eş zamanlı çabalarıyla Kore Yarımadası'nda barışçıl diyaloğa yönelik genel bir eğilimin şekillendiğini görmek sevindirici. Yarımada sorununun siyasi yolla çözümü tarihi bir fırsattır ve tüm uluslararası toplumun beklentisi de bu yöndedir." ifadesini kullandı.

Çin ve Kore halklarının kalkınma perspektifinin ve ortak menfaatlerinin Kore Yarımadası'ndaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması olduğunun altını çizen Şi, "Çin, Kuzey Kore ve diğer taraflarla iletişim ve eş güdüm içinde görüşme ve müzakerelerin ilerlemesi için çalışarak bölgesel barışa, istikrara, kalkınma ve refaha katkı sağlamayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi, 20-21 Haziran'da Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a resmi ziyarette bulunacak. Şi ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme gerçekleştirecek.

İki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasının 70. yıl dönümüne denk gelen ziyaret, bir Çin devlet başkanının 14 yıl aradan sonra bu ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Ziyaretin ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore ile başlattığı diplomatik görüşmelerin nükleer silahsızlanma konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle kesintiye uğradığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

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