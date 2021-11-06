HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sierra Leone’de tanker patlaması: En az 84 ölü, 100 yaralı

Sierra Leone’de tanker patlaması: En az 84 ölü, 100 yaralı

06.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da petrol taşıyan bir tanker, bir kamyonla çarpıştıktan sonra patladı. Patlama öncesinde geniş bir alana saçılan petrolün patlamayla birlikte alev alması, etraftaki çok sayıda insanın alevlerin ortasında kalmasına yol açtı. En az 84 kişinin öldüğü patlamada 100 kişi de yaralandı.

Sierra Leone’de tanker patlaması: En az 84 ölü, 100 yaralı

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da petrol taşıyan bir tanker, bir kamyonla çarpıştıktan sonra patladı.

Patlama öncesinde geniş bir alana saçılan petrolün patlamayla birlikte alev alması, etraftaki çok sayıda insanın alevlerin ortasında kalmasına yol açtı.

En az 84 kişinin öldüğü patlamada 100 kişi de yaralandı.

Yerel basında yer alan görüntülerde tankerin patladığı kavşağa çıkan yollarda kömüre dönmüş cesetler görülüyor.

Devlet Başkanı Julius Maada Bio, trajik patlama nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu açıkladı.

Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, "rahatsız edici" fotoğraflar gördüğünü ve 100'den fazla insanın hayatını kaybettiğine dair söylentiler olduğunu söyledi.

Yerel basına göre devlete ait morga 90'dan fazla ceset götürüldü, Freetown'daki hastanelerde ise 100 yaralı tedavi görüyor.

Çok sayıda kişi arabalarında mahsur kalarak hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesindeki patlama, TSİ Cumartesi 01.00'de, kentin Wellington bölgesindeki kalabalık Choithram süpermarketinin önündeki kavşakta meydana geldi.

Yerel basındaki haberlerde içi yolcu dolu bir otobüsün tamamen yandığı, etraftaki dükkanların da alev aldığı aktarılıyor.

Sierra Leone'nin Ulusal Afet Yönetim Kurumu Başkanı Brima Bureh Sesay olayın "felaket bir kaza" olduğunu söyledi.

Bir milyon kişinin yaşadığı liman kenti son yıllarda pek çok felakete sahne oldu.

Mart ayında kentin gecekondu mahallelerinden birinde meydana gelen yangında 80 kişi öldü, 5 bin kişi evsiz kaldı.

2017'de ise ağır yağmurlar sonucu gerçekleşen dev bir toprak kayması binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 3 bin kişin de evsiz kalmasına yol açtı.

Map

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNEREvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyorEvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyor
Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı!Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden açıklama

Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden açıklama

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.