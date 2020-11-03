Sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor

2020’de patlak veren pandemi sürecinde dünyada otomobil üretimi bir süre sekteye uğramıştı. Hala da otomobil üretiminin normal seyrine dönmediğini biliyoruz.

MARKALAR OTOMOBİL FİYATLARINI GÜNCELLEYECEK

Piyasadaki otomobil fiyatlarına geçtiğimiz dönemde bazı zamlar uygulandı. Öyle ki şu anda sıfır bir otomobili liste fiyatına alabilmek ciddi anlamda çok zor. Zira otomobillerin 2. el fiyatı, sıfır fiyatından daha yüksek olabiliyor. İkinci el için bir çalışma yapılacağı söylense de kasım ayıyla birlikte sıfır km bir otomobil için ödeyeceğiniz fiyat, biraz daha artacak gibi görünüyor.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte pek çok otomobil üreticisi fiyat sayfasını güncellemeye aldı. Henüz fiyatları yayınlayan bir üretici yok. Bu güncellemelerle birlikte otomobil fiyatlarının artması bekleniyor.

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