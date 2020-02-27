Sigara ağız sağlığını bozuyor!

Tütün ilk kez 1492 yılında Amerika’nın keşfi ile süs ve şifa bitkisi olarak Avrupa’ya getirilmiştir. Ülkemizde 1600 yılında kullanılmaya başlanan tütünün, 1687 yılında tarımı yapılmıştır. Ülkemizde üretilen tütünün %90’ı ise sigara yapımında kullanılmaktadır.

Sigara kullanan bireylerin %40’ı bu alışkanlığa 15-19 yaş aralığında başlamaktadır.

Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin %62,8’i, kadınların %24,3’ü, tüm nüfusun ise %43,6’sı sigara içmektedir.

İçilen Her Sigara İle Vücuda 2-3 Mg Nikotin Giriyor

Nikotin kandaki epinefrin seviyesini artırarak nabzı hızlandırır. Ayrıca sempatik sinir sistemini uyararak ağız kuruluğuna neden olur. Ağız kuruluğu, diş ve diş etleri üzerinde bakteriyel plağın oluşumunu kolaylaştırarak diş çürükleri ve diş eti hastalıklarına neden olur.

Sigara ağız kokusuna neden oluyor !!

Nikotinin damar büzücü etkisi nedeniyle diş etinde kan akımı azalır. Böylece diş etlerine yeterli oksijen ve kan hücreleri taşınamaz. Bu durumda diş etinin kendini savunması ve iyileştirmesi zorlaşır. Yeterli oksijenin taşınmadığı diş eti dokularında, oksijensiz ortamda üreyen bakteri sayısı artar, artan bakteriler ise diş çürüklerine, diş eti hastalıklarına ve ağız kokusuna neden olur.