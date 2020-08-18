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Sigara alma bahanesiyle esnafı dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 10:54 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, sigara alma bahanesiyle bir markete giren iki şahıs, kasada duran genci dikkatini dağıtarak 185 lira dolandırdı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Sigara alma bahanesiyle esnafı dolandırdılar

Olay, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Akşam saatlerinde, kimliği belirsiz 2 şüpheli sigara alma bahanesiyle markete girdi. Kasanın bulunduğu masaya şüphelilerden biri 20, diğeri 100 lira bırakarak sigara istedi. Babasının dışarıda olması nedeniyle markete tek bulunan Cevdet Coşkun ise, para üstlerini hazırlayarak şahıslara verdi. Bu sırada 20 lira veren şüpheli, para üstünü iade edip eksik verdiği gerekçesiyle Coşkun’dan tamamlamasını istedi. Ardından diğer şüpheli ise, para üstünü aldığı 85 lirayla birlikte masa bıraktığı 100 lirayı Coşkun’a fark ettirmeden alarak cebine koydu. Daha sonra iki şüpheli marketten çıkarak gözden kaybolurken, yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BEN PARA ÜSTÜNÜ DÜZELTİRKEN, DİĞERİ VERDİĞİ 100 LİRAYI ALDI"

Yaşadığı olayı anlatan Cevdet Coşun, “İki kişi geldiler, sigara istediler. Biri 20, diğeri 100 lira verdi. Ben diğerinden eksik para aldım. Eksik verdiğime para üstünü hazırladım, kendi para üstünü verdim. Diğeri o sırada eksik para verdin dedi ve bana tekrar parayı verdi. Para üstünü düzelttim ona verdim. Ben para üstünü düzeltirken, diğeri verdiği 100 lirayı aldı. Ondan sonra gittiler. Ben o sırada kasayı topluyordum. Kasadaki sayı zaten belliydi. Eksik olduğunu hissettim, çıktım arkalarından baktım yoklardı. Karşı parka gittim, dükkanın arkalarına gittim ama bulamadım. Ardından kamera kayıtlarına bakınca çaldıklarını gördük. Maskeleri takılıydı ama tişörtleri ve giyim tarzları belliydi, dolaştık ama bulamadık. Daha önce böyle bir olay yaşadık ama 1-2 saat sonra gelip fazla para verdiniz diye bırakanlar çok oldu. Yani ilk defa başımıza böyle bir olay geliyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Coşkun, “Polise ifade verdik, onlar da biz buluruz dediler. Ondan sonra kamera kayıtlarını gösterdik. Birkaç yerden daha kamera kaydı alınacak. Onları da verdikten sonra yüksek ihtimal bulunur diye düşünüyorum” dedi.

(İHA)

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