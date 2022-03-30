Sigara fiyatları kaç TL oldu? Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi? 30 Mart 2022 Pazartesi

Sigara fiyatları kaç TL oldu? sorusunun yanıtı geçtiğimiz yeni zam iddiaları sonrası merak konusu oldu. Sektör kaynaklarına göre sigara gruplarının tümüne 4 ila 6 TL arası zam uygulaması yapılacak. Sigara fiyatları kaç TL oldu? Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sigara fiyatlarına henüz zam yapılmadı. Fakat sektör söylentilerine göre 1 Nisan 2022 itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.
Sigara fiyatlarına henüz yeni bir zam gelmedi.
Öte yandan vatandaşlar sigara bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor.
Sigara satan büfe ve marketler ise dağıtıcıların sigara dağıtımını azalttığını aktardı.
21,50 TL olan sigara 23,50 TL
22 TL olan sigara 24 TL
23 TL olan sigara 25 TL
24 TL olan sigara 26 TL
25 TL olan sigara 27 TL
25,50 TL olan sigara 27,50 TL
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