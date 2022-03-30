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Sigara fiyatları kaç TL oldu? Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi? 30 Mart 2022 Pazartesi

30.03.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları kaç TL oldu? sorusunun yanıtı tütün mamüllerine yeni zam geleceği iddiası sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022 Ocak ayındaki çifte zam sonrası fiyatlara 2 TL zam gelmiş ve 2022 yılı itibariyle toplam 6 TL zam uygulanmıştı. Peki Sigara fiyatları kaç TL oldu? Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi? İşte 30 Mart 2022 Pazartesi güncel fiyat listesi...

Sigara fiyatları kaç TL oldu? Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi? 30 Mart 2022 Pazartesi

Sigara fiyatları kaç TL oldu? sorusunun yanıtı geçtiğimiz yeni zam iddiaları sonrası merak konusu oldu. Sektör kaynaklarına göre sigara gruplarının tümüne 4 ila 6 TL arası zam uygulaması yapılacak. Sigara fiyatları kaç TL oldu? Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARA FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Sigara fiyatlarına henüz zam yapılmadı. Fakat sektör söylentilerine göre 1 Nisan 2022 itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.

SİGARA FİYATLARI YENİDEN Mİ YÜKSELDİ?

Sigara fiyatlarına henüz yeni bir zam gelmedi.

Öte yandan vatandaşlar sigara bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor.

Sigara satan büfe ve marketler ise dağıtıcıların sigara dağıtımını azalttığını aktardı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI!

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21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

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