Sigara içen donörden nakledilen organ hastayı kanserden öldürdü

Lung Cancer dergisinde yayımlanan bir araştırmada organ nakli konusunda toplumun dikkatli olması uyarısı yapılıyor. Buna örnek olarak nikotin kaynaklı bir kanser vakası gösteriliyor.

Saygın tıp dergisinde yer alan makaleye göre hasta çocukluğundan itibaren 'kistik fibrozis' adı verilen akciğer bezlerinde görülen bir gen hastalığı tedavisi görüyordu ve durumunun kötüye gitmesi üzerine 2015 yılında organ nakli yapılmasına karar verildi.

2017 yılında akciğer nakli yapılan hasta kısa süre sonra yeniden tedavi altına alındı. Ancak tedavisi sonuç vermeyen hasta 2 ay sonra nikotin kaynaklı kanserden yaşamını yitirdi.

Montpellier Merkez Hastanesi uzmanlarının yaptığı araştırmada akciğer organının 57 yaşında olan ve 30 yıl boyunca her gün bir paket sigara içen bir kadından alındığı belirtildi. Araştırmada ayrıca nakil sırasında yapılan tetkiklerde, bağışta bulunan kadının organında herhangi bir anormal durumun tespit edilmediği ortaya konuldu.

