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Sigara içerken uykuya dalınca, çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Şiringöl (47), yalnız yaşadığı evinde elinde yanan sigara ile uykuya dalınca, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Şiringöl (47), yalnız yaşadığı evinde elinde yanan sigara ile uykuya dalınca, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Cemaliye Mahallesi Şehit Astsubay Çavuş Arif Çekiççioğlu Sokak'ta tek katlı evde yalnız yaşayan Mehmet Şiringöl, gece yarısı sıralarında iddiaya göre elinde sigara, uykuya daldı. Bir süre sona sigaranın ateşi yatağı tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yanan yatağın altında Mehmet Şiringöl'ün cansız bedenini buldu.

Yapılan ilk incelemede, Şiringöl'ün gece yatakta sigara içerken uyuya kaldığı belirlendi. Şiringöl'ün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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