Sigara içilmeyecek yerler tam liste 2020... Açık alanda sigara içme cezası ne kadar? Sigara yasağı genelgesi detayları!

Şehir nüfusu oldukça yoğun olan bölgelerde vatandaşların sigara içerken maskeyi çıkarması ile koronavirüs bulaş sayısını artırdığının tespit edilmesiyle sigara içme yasağı genelgesi 2020 kabul edildi. Yeni sigara içme yasağı ile birlikte vatandaşlar nerelerde sigara içmek yasak araştırmaya başladı. Genelgede yer alan bilgiye göre kamuya açık bütün alanlarda (cadde, sokak, mahalle... vs) sigara içmek yasaklandı. Sigara kullanan vatandaşlar, sigara içme yasağı genelgesi 2020'ye göre sigara içme cezası ne kadar araştırılıyor. Kaymakamlık ve valiliklerce duyurulan sokak ve caddelerde (özellikle trafiğe kapalı olanlar), toplu taşıma araç durakları ve ihtiyaç duyulan meydanlar gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı. SİGARA İÇME CEZASI KAÇ PARA OLACAK? Sigara içme yasağı genelgesi 2020 yayınlandıktan sonra Türkiye'nin gündemi oldu. Milyonlarca sigara kullanıcısı sigara içme yasağı nerelerde var araştırmaya başladı. Maske takmama cezası 900 TL olarak belirlenmişti, peki sigara içme cezası ne kadar oldu? Türkiye'de kapalı alanlarda sigara içme yasağı uzun zamandır uygulanan ve artık hayatımıza yer eden bir uygulama haline gelmişti. Koronavirüsten dolayı kapalı alanlarda sigara içen vatandaşlara ceza verileceği açıklaması yapıldı. Sigara içme cezası 2019 yılında 153.5 lira idari para cezası olarak kesiliyordu. 2020 yılında ise bu ceza koronavirüs tedbirleri kapsamında alanı genişletilerek zamlandı ve 188 lira oldu. Koronavirüsten kaynaklı maskesini indirerek sigara içen vatandaşlara 188 lira para cezası uygulanması bekleniliyor.

SİGARA İÇME YASAĞI GENELGESİ 2020 Koronavirüs salgını sürecinde sigara içerken maskenin indirilmesi nedeniyle bulaş sayısının artacağını düşünen bakanlık, sigara yasağı genelgesini sundu.

Bakanlık solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek. Valilerce; salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek. Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri”konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Genelgede, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi. Genelgede, Türkiye’de içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiği hatırlatılarak, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:

1. Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar),ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.