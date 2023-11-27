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Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

27.11.2023 12:31 | Son Güncelleme:
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Üsküdar'da sigara içmek için aracından inen Fikret Elmas, el frenini çekmediği için indikten kısa bir süre sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalıştı. Aracının altında kalan Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti. El freni çekilmeyen park halindeki otomobilin hareket ederek yokuş aşağı kaydığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, dün akşam 23.00 sıralarında Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fikret Elmas(42) sigara içmek için otomobilini el frenini çekmeden park ederek araçtan indi. Otomobilin biranda yokuş aşağı hareket ettiğini gören Fikret Elmas, aracın önüne geçerek aracını durdurmak istedi. Park halindeki bir aracada çarpan otomobilin altına kalan Fikret Elmas yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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OTOMOBİLİN KAYDIĞI ANLAR KAMERADA

El fireni çekilmeyen otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokak üzerinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Fikret Elmas, aracını parka ediyor. Daha sonra araçtan inen Elmas, sigara yakarak otomobilin ön kısmına geçiyor. Bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağıya kayıyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar sigara
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