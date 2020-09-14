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Sigara koronavirüs riskini 14 kat artırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Sigara kullanımının insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını vurgulayan Akdur, sigara ve dumanının; kanser, kalp damar hastalıkları ve koronavirüsten korunmaya çok büyük zararlar verdiğini bildirdi.

Sigara koronavirüs riskini 14 kat artırıyor

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, sigara kullanımının korona virüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çekerek, sigaradan uzak durmanın virüsten korunmak için çok önemli olduğunu söyledi.

Korona virüsten korunmada vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olmasının çok önemli olduğuna belirten Akdur, şu uyarılarda bulundu: "Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddeler, vücudun savunma sistemini çökerterek kişileri korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor. Korona virüsten korunmada; maske kullanımı, güvenli mesafeye özen göstermek ve temizliğe dikkat etmek oldukça önemli. Sigaradan hem aktif hem pasif içici olarak tümüyle ve tamamen uzak durmak da korunma konusunda çok çok önemli. Sigara kullanan kişiler, ellerini sık sık ağızlarına götürüyorlar. Bu durum korona virüsten korunmaya büyük zarar veriyor. Evde sigara kullanımı, pasif içici durumundaki yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan kişiler için de çok büyük risk taşıyor. Sigara kullanan kişiler, hem kendi bağışıklık sistemlerine çok büyük zararlar veriyor hem de pasif içici durumundaki ev halkının vücut savunma sistemlerini çökertiyorlar. Sigara kullanan kişi ve ev halkı korona virüse karşı savunmasız hale geliyor. Sigara dumanı, pasif içici durumundaki bebek ve çocuklar için çok büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle uzak durmak, korona virüsten ve bir çok hastalıktan korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemli. Sigara içmek hem sağlığımızı hem de güvenliğimizi çok olumsuz etkiler. Sigara yangınların ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir.

Yatak odasında ve yatakta asla sigara içilmemeli. Piknik, park veya dinlenme alanlarında sigara içmek, sönmemiş ve yanan izmariti atmak yangınlara yol açıyor. Aman dikkat diyorum. Lütfen hem sağlığımız, hem ailemiz, hem çocuklarımız, hem de güvenliğimiz için sigaradan tümüyle ve tamamen uzak duralım. Sigarasız bir Türkiye için, Sağlık Bakanlığımızın çok kıymetli ve çok önemli çalışmaları ve projeleri var. Ülkemizi sigarasız bir geleceğe taşıyalım. Çocuklarımıza sağlıklı günler ve yarınlar bırakalım."

(İHA)

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