Sigara spermlere hasar veriyor mu?

Sigara kullanımının, vücudun her sistemine olduğu gibi, üretim sistemine olan olumsuz etkileri bilinmekle beraber, bu negatif etkiler özellikle son 30 yılda oldukça artmış bulunmakta. Sigara, sperm sayısını azaltıcı etkisi dışında, sperm DNA’sı üzerinde de hasara yol açıyor ve kalıtsal etkilere sahip olabiliyor. Sperm sayısını, hareketliliğini ve kalitesini korumak adına sigara ve tütün kullanımına son vermek gerekiyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Sigara kullanımının spermlere ve üreme sistemine olumsuz etkileri, elbette en çok çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, sigaranın sperm üzerindeki olumsuz etkilerinin, sigarayı bıraktıktan ancak 3 ay sonra ortadan kalktığını belirtiyor ve şunları ekliyor: “Sigara kullanımı, sperm sayısının ve hareketlerinin azalmasına yol açtığından, bazen infertilitenin yani kısırlığın bile sebebi olabilir. Bu yüzden, çocuk sahibi olmak isteyen ailelere ilk tavsiyem, eğer sigara içiyorlarsa, sigara kullanımına son vermeleri oluyor. Daha önce çocuk sahibi olamayan, ancak sadece sigarayı bırakarak başarıya ulaşan çift sayısı oldukça fazla. Tüp bebek tedavisi görecek çiftlerin de, başarı oranını artırmaları için tedaviden en az 3 ay önce sigarayı bırakmaları gerek.”