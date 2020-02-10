Sigara yerine abur cubura yönelmek kilo aldırıyor!

Sağlıklı beslenme alışkanlığı bırakılmadan sigaranın da yerinin doldurulabileceğine dikkat çeken uzmanlar, el alışkanlığı haline gelen sigara yerine çiğ badem, fındık ve kaju tüketilebileceğini belirterek sigara içme isteği yaşandığında yudum yudum içeilecek suyun ise aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sigarayı bırakanlarda kimi zaman beslenme alışkanlıklarının değiştiğini, kimi zaman yeni alışkanlıklar kazanıldığını, bu durumun da kilo artışına yol açtığını söyledi. Özden Örkçü, “Alınan psikolojik destekler ve medikal tedaviler sonrasında, yoksunluk durumunda kafein ve yemekle o boşluğu doldurmak, ‘sigarayı bıraktım kilo aldım’ durumuyla bizi karşı karşıya bırakır. Yeri yemekle doldurulmaya çalışılan sigara, akla her geldiğinde ceplerde taşınan şekerler, drajeler ya da kuru yemişlerle kendimizi oyalama çabası içerisine gireriz, bu da bize ekstra kalori almamıza ve devamında kilo artışına neden olur” diye konuştu.

ÇİĞ YEMİŞLERİ TERCİH EDİN Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sigarayı bırakma döneminde ortaya çıkan yeni alışkanlıkların daha sağlıklı seçeneklerle karşılanabileceğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu: El alışkanlığı haline gelmiş sigara tüketiminin yerini, kavrulmuş tuzlu kuru yemişler yerine, çiğ badem, fındık ve kaju tercih edilebilirsiniz. KAHVE YERİNE BİTKİ ÇAYLARI TÜKETİLEBİLİR Kahvenin yanında sigara içme alışkanlığınız varsa ya da sigara içmenizi tetikleyecek hareketleriniz yerine bitki çayları, aromalı sular (tarçınlı, karanfilli sular – nane, limonlu sular..) tercih edebilirsiniz. YEMEK SONRASI MEYVE VE SÜTLÜ TATLI ALINABİLİR Yemek sonrası içilen sigaraların yerini ise kuru meyvelerle ya da kendinizin de kolaylıkla hazırlayacağı düşük kalorili tatlılara, meyve ya da sütlü tatlılara yer açabilirsiniz. YUDUM YUDUM SU, SİGARA İSTEĞİNİ BASTIRIR Canınız her sigara içmek istediğinde ise yanı başınıza su alın ve yudum yudum içmeye başlayın, böylece su içme alışkanlığınız yoksa su içme alışkanlığı kazanırsınız. Unutmayın su içmek metabolizmanızın da hızlanmasına yardımcı olacaktır. LİFLİ YİYECEKLER TÜKETİN Lifli gıdalar mide boşalmasını yavaşlatarak daha çok tokluk hissi yaratacaktır.