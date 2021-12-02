Sigaraya zam mı geldi? Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı açıkladı!

Yeni sigara fiyatlarını açıklayan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, ‘’maliyet ve kur farkı’’ nedeniyle bir sigara grubuna 2 TL zam yapıldığını açıkladı. Zam kararının ardından 14 TL olarak satılan sigaranın fiyatı 16 TL’ye yükseldi.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni fiyatları açıklayan Aybaş, diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini ifade etti. Sigara grubuna yapılan zammın 2 Türk lirası olduğunu ifade eden Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı.

Zam kararının ardından 14 Türk lirasına satılan sigaranın fiyatı 16 Türk lirasına çıktı.

YILBAŞINDA YİNE GELECEK

Aybaş ayrıca, yaptığı diğer paylaşımda "2’nci zam yani ÖTV zammı yılbaşında yine gelecek" ifadelerini kullandı.



