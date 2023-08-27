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Sigarayı bırakıp yaptı! İçerisinde yok yok: "Yaklaşık 200 bin liralık bir maliyet oldu"

27.08.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de yaşayan oto elektrik ustası Mehmet Ardil, ikiz erkek çocukları olunca günde 2 paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı. Ardil, 2 yıl önce sigarayı bıraktıktan sonra 2004 model midibüsünü, işçiliğinin çoğunu kendisi yaparak karavana çevirdi. 4 kişinin rahatça kalabileceği karavanı yaklaşık 200 bin TL maliyetle yaptığını belirten Ardil, “Sigara paralarının hepsini 2 yıl boyunca bu işe harcadım. İyi ki de bırakmışım, iyi ki de yapmışım” dedi. Ardil'in karavanının içinde ise adeta yok yok.

Sigarayı bırakıp yaptı! İçerisinde yok yok: "Yaklaşık 200 bin liralık bir maliyet oldu"

İzmir’de yaşayan 38 yaşındaki oto elektrik ustası Mehmet Ardil, ikiz erkek çocukları olunca günde iki paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı. Elinde bulunan 2004 model midibüsü nasıl karavana çevirme kararı aldığını anlatan Ardil, “Midibüsü satmayı düşünüyordum. Sonra çocukluk arkadaşımın yapmış olduğu karavanı gördüm ve bu benim çok hoşuma gitti. Ben de karavan yapmaya karar verdim ve 2 yıl boyunca sigara paralarının hepsini bu işe harcadım. İyi ki de bırakmışım, iyi ki de yapmışım. Çok güzel bir şey oldu. Herkesin de sigarayı bırakmasını tavsiye ederim” dedi.

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“YAKLAŞIK 200 BİN LİRALIK MALİYET OLDU”

Yetişkin 4 insanın rahatça yaşayabileceği tam teşekküllü bir karavan dizayn ettiğini belirten Ardil, “Midibüsün ilk önce koltuklarını söktüm ve zemin ile tavana komple ahşap döşedim. Mobilya kısımlarını arkadaşımla birlikte yaptık. Elektrik aksamını tamamen kendim yaptım. Hatta güneş panelleriyle çalışan klima taktım. Karavandaki birçok işin işçiliğini ben yapmama rağmen yaklaşık 200 bin liralık bir maliyet oldu” diye konuştu.

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İÇERİSİNDE YOK YOK

Odunlu şöminesinden, televizyonuna, midibüsün iç ve dışarısındaki projeksiyon sisteminden birçok detayın düşünülüp hazırlandığı karavanda ailesi ile birlikte tatil yapmayı sevdiğini ifade eden Ardil, “En son Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar bölgesine tatile gittik. Bundan sonra Karadeniz turu yapmayı düşünüyorum ama Türkiye’de biraz kamp alanı sıkıntısı var. Gittiğimiz de genellikle dolu oluyor o zamanda biz dışarı da kalınca sıkıntı yaşıyoruz. Ancak ikizlerim karavan hayatını çok seviyor. İmkanlar dahilinde akşamları aracın dışındaki tenteyi aşağı indirerek projeksiyon perdesi olarak kullanıyoruz. Açık hava sineması gibi bir ortam oluşuyor” şeklinde konuştu.

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“BİR SONRAKİ HEDEFİM BÜYÜK BİR OTOBÜSÜ KARAVANA ÇEVİRMEK”

"Daha öncesinde de klasik arabadan ufak bir karavanım vardı" diyen Ardil, “Şu an bu karavanımız var. Bir sonraki hedef ise büyük bir otobüs alıp, Cabrio aracımı da bagajına koyup o şekilde dizayn etmek olacak. Karavan hayatının zevki çok ayrıdır. Herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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İzmir karavan

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