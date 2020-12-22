Sihirli bir değnek gibi! Ünlüler bu sayede kusursuz görünüyor! Göz altı morlukları ve kırmızı lekeler için...

Sıvı ya da krem formunda nasıl olursa olsun istediğiniz şekilde kapatıcı bulmak kolaydır. Ancak önemli olan gizlemeye çalıştığınız bölge. Kapatıcınızın kusursuz görünmesi için bilmeniz gereken tüm makyaj ipuçları ve püf noktaları işte karşınızda. Başlangıç seviyesindeyseniz bile, bu basit adımlar ve ipuçlarıyla en kusursuz karışımı elde edeceksiniz.

ÖNCE DOĞRU RENK KAPATICIYI SEÇİN

Doğru tonu ve doğru rengi bulmak çok önemlidir.

Şeftali tonları, mavimsi göz altı halkalarını ve güneşten veya yaşlanmadan kaynaklanan koyu lekeleri ortadan kaldırır.

Yeşil tonlar kırmızı lekeleri, akneleri ve sivilceleri gizler.

Sarı tonlu kapatıcılar, eşit olmayan cilt tonunu ve kızarıklığı giderir.

DOĞRU FORMÜLÜ SEÇİN

Tüm kapatıcı türleri eşit değildir. Neyi başarmaya çalıştığınıza bağlı olarak bu seçeneklerden birini seçin.

Kalem kapatıcı: Makyaj sanatçısı Erica Whelan, kalem şeklindeki kapatıcıların yaşlılık lekeleri ve yara izlerini kapatmak isteyenler için ideal olduğunu söylüyor. Whelan, 'bu formüller biraz daha kremsi olma eğiliminde olduğundan, genellikle yoğun bir örtücülük sunarlar ve hassas şekilde uygulandıklarında minimum harmanlama gerektirirler' diyor.

Pot kapatıcı ve krem kapatıcı: Pot kapatıcı ve krem kapatıcılar kap içerisinde yer alır. Yağlı ciltler veya daha yüksek kapsam gerektiren işler için mükemmeldir. Whelan, 'krem kapatıcılar daha kalındır, bu nedenle daha fazla hiperpigmentasyon ve diğer sorunlu alanları kapatmak için kullanılabilirler' diyor. Maksimum kapsama için bir fırça ile uygulayın veya daha doğal bir görünüm için parmaklarınızı kullanın.

Sıvı kapatıcı: 'Tüm cilt tipleri için uygun, ancak özellikle kuru ciltler için harika olan sıvı formül, cildi daha da kuru göstermeden bir miktar nemlendirme sağlar' diyor Erica. Tüpten doğrudan cilde uygulayın ve parmağınızla, süngerle veya yumuşak göz farı fırçanızla cildinize uygulayın.