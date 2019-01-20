HABER

"Sihirli flüt", Mozart'ın doğum gününde Türk Marşı çalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

"Sihirli Flüt" Şefika Kutluer, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 263'üncü doğum günü dolayısıyla konser vereceği Viyana'da Türk Marşı'nı seslendirecek - Kutluer: - "Böylesine önemli bir konserde Türk dostu Mozart'ın bestelediği Türk Marşı'nı özellikle çalmak istedim"

EDA ÖZDENER - "Sihirli flüt" unvanlı sanatçı Şefika Kutluer, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 263. doğum günü dolasıyla Viyana'da konser verecek.

Haus Der Ingenieure'da, 27 Ocak Pazar günü düzenlenecek konserde, Kutluer'e şef Cristoph Angerer yönetimindeki Concilium Musicum Wien orkestrası eşlik edecek.

"Sihirli Flüt" Kutluer, konserde Mozart'ın Re Major Flüt konçertosu ile Türk Marşı'nı seslendirdikten sonra 30 Ocak Çarşamba günü Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde de bir konser verecek.

Türk sanatçı olarak bu anlamlı konseri vermek üzere davet edilmekten onur duyduğunu belirten Kutluer, "Böylesine önemli bir konserde Türk dostu Mozart'ın bestelediği Türk Marşı'nı özellikle çalmak istedim." dedi.

Klasik müzik dünyasının en önemli bestecilerinden Mozart'ın, dünyada en çok bilinen klasik müzik eserlerinden olan Türk Marşı'nı bestelediğini vurgulayan Kutluer, Türklere tarih boyunca verilen en büyük hediyeyi yaratan Mozart'a minnettarlığını dile getirdi. Kutluer, Mozart'ın doğum gününü onun eserlerini seslendirerek kutlayacağını kaydetti.

- Mozart'ı sık yorumluyor

Avusturya Devlet Altın Liyakat Madalyası sahibi olan Şefika Kutluer, Mozart'ın eserlerini çok sık yorumluyor.

En iyi Mozart yorumcuları arasında gösterilen eğitimci Werner Tripp ile Viyana'da çalışmalar gerçekleştiren Kutluer, önemli Mozart yorumcularından şef Sir Charles Mackerras ile konser verdi.

Kutluer'in "Mozart" CD'si American Record Guide tarafından yılın en başarılı CD'leri arasında gösterildi.

PARTNERSkandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...Skandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...
Kapadokya'nın 'kalbi' Narlı Göl'de kış güzelliğiKapadokya'nın 'kalbi' Narlı Göl'de kış güzelliği
Sayıştay: Zonguldak'taki kaçak ocaklar organize yapı haline geldiSayıştay: Zonguldak'taki kaçak ocaklar organize yapı haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mozart’ın 263. doğum günü "sihirli flüt" Şefika Kutluer

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuklarla baş edemeyince caddede bunu yaptılar...

Soğuklarla baş edemeyince caddede bunu yaptılar...

Son dakika! TEM'de çift katlı otobüste yangın

Çift katlı halk otobüsünde yangın çıktı

Neredeyse tamamı doldu! Akın ediyorlar...

Neredeyse tamamı doldu! Akın ediyorlar...

Günlük burç yorumları 20 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

Amerikan Donald Cook destroyeri gece yarısı İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.