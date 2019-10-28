HABER

'Sihirli flüt' ve Ankara Yaylılar Topluluğu ayakta alkışlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

MERSİN'de, dünyaca ünlü 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'in, Ankara Yaylılar Topluluğu ile verdiği konser, ayakta alkışlandı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, dünyaca ünlü 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'in, Ankara Yaylılar Topluluğu ile verdiği konser, ayakta alkışlandı.
Mersin Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nce Cumhuriyet'in 96'ncı yılı dolayısıyla Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'ndaki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Başkanı Fazıl Tütüner, etkinliği kulübün 10'uncu yılı ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi. Ardından sahne alan 'Sihirli Flüt' Şefika Kutluer'e kemancı Elena Postnova, Feruza Abullaeva, viyolacı Yukiyo Hirona, viyolonselci Serdar Rasul ve kontrabasçı Sergey Margulis'ten oluşan Ankara Yaylılar Topluluğu eşlik etti. İzleyiciler, konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.
Konserin ardından Şefika Kutluer, sanatın insan hayatında çok önemli olduğunu dile getirerek, konsere katılan herkese teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
Ayvalık’ta uyuşturucu hap getiren karı-koca jandarmaya yakalandıAyvalık’ta uyuşturucu hap getiren karı-koca jandarmaya yakalandı
2 bin lira değerindeki paletleri çalıp, 'Evde yakacaktık' dediler2 bin lira değerindeki paletleri çalıp, 'Evde yakacaktık' dediler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.