Siirt Havalimanı'nda test uçuşu

SİİRT (AA) - Siirt Havalimanı'nda, cihazların kurulumunun tamamlanmasının ardından test uçuşu gerçekleştirildi.

Vali Ali Fuat Atik ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleriyle, kente uçak seferlerinin düzenlenmesi için havalimanında yapılan çalışmalarda sona gelindi.

ILS ve diğer cihazların kurulumunun tamamlanmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçak, elektronik sistemlerle ilgili test uçuşu yaptı.

Vali Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanının, son işlerin tamamlanmasıyla hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

"Siirt Havalimanı'nda kurulumu tamamlanan cihazlarla ilgili test çalışmaları yapılmaya başlandı. İnşallah çok yakın zamanda uçuşlarımız başlayacak." diyen Ali Fuat Atik, amaçlarının havalimanının kalıcı olarak Siirtlilere hizmet etmesi olduğunu belirtti.

Atik, havalimanındaki test çalışmalarının ardından Türk Havayolları Yollarına ait uçakların tarifeli seferlerine başlayacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de Siirtlilerin özlemle beklediği uçuşların çok kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını bildirdi.