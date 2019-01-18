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Siirt Havalimanı'nda test uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:36 | Son Güncelleme

Vali Ali Fuat Atik: "İnşallah çok yakın zamanda uçuşlarımız başlayacak"

SİİRT (AA) - Siirt Havalimanı'nda, cihazların kurulumunun tamamlanmasının ardından test uçuşu gerçekleştirildi.

Vali Ali Fuat Atik ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleriyle, kente uçak seferlerinin düzenlenmesi için havalimanında yapılan çalışmalarda sona gelindi.

ILS ve diğer cihazların kurulumunun tamamlanmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçak, elektronik sistemlerle ilgili test uçuşu yaptı.

Vali Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanının, son işlerin tamamlanmasıyla hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

"Siirt Havalimanı'nda kurulumu tamamlanan cihazlarla ilgili test çalışmaları yapılmaya başlandı. İnşallah çok yakın zamanda uçuşlarımız başlayacak." diyen Ali Fuat Atik, amaçlarının havalimanının kalıcı olarak Siirtlilere hizmet etmesi olduğunu belirtti.

Atik, havalimanındaki test çalışmalarının ardından Türk Havayolları Yollarına ait uçakların tarifeli seferlerine başlayacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de Siirtlilerin özlemle beklediği uçuşların çok kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını bildirdi.

Havalimanında planlanan cihazların kurulumunun tamamlandığını aktaran Ören, "Elektronik sistemlerle ilgili test çalışmaları yapılıyor. Testlerin ardından uçuş kontrolü yapılacak. Bu çalışmaların ardından havalimanımız uçak seferlerine hazır hale gelecek. Şimdiden tüm Siirtli kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Ören, başta Vali Atik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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havalimanı Siirt THY uçak

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