Siirt Lisesi'nde, asırlık eğitim malzemeleri sergileniyor

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, 1954 yılında açılan Siirt Lisesi'nde oluşturulan Eğitim Müzesi'nde, yaklaşık 100 yıl önce okulllarda bulunan malzemeler sergilleniyor. 1930 yılına ait ders kitapları, 1960'lı yıllarda derslerde kullanılan ve ispirto ile çalışan projeksiyon, ısı sonucu oluşan ışıkla film gösterimi yapan makine, 100 yıllık fotoğrafların yer aldığı müze, ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Siirt'in ilk lisesi olan Siirt Lisesi'nde kurulan Eğitim Müzesi'nde, tarihi eğitim araç ve gereçlerinin yanı sıra, 1930 yılana ait ders kitapları sergileniyor. Sergilenen tarihi eserler arasında 1950'li yıllara ait olan ve o yıllarda öğrencilerin sinevizyon gösterimi ile ders işledikleri ispirto ile çalışan projeksiyon aleti dikkat çekiyor.

Bir yıldan beri açık olan Eğitim Müzesi'ne yoğun bir ilginin olduğunu belirten Siirt Lisesi Müdür Yardımcısı Oktay Harman, "Kentimize ait eğitim müzesinde 1930-1960 yıllarında eğitim ve öğretimde kullanılan materyalleri sergiliyoruz. O yıllarda eğitim alanında kullanılan ve kısıtlı imkanlara rağmen yapılan bu materyalleri sergileyerek öğrencilerimize gösteriyoruz. Müzemiz kentimizin nadide yerlerinden birisi" dedi.

Geçtiğimiz yüzyıldaki temel eğitim araç ve gereçlerini, o dönemin olanak ve imkanlarını şimdiki öğrencilere gösterme fırsatı bulduklarını anlatan Harman, "Amacımız bugünkü teknolojide yeni nesil öğrencilerinin daha çok imkanları olduğunu ve derslerine sıkıca sarılmasını bir nebze de olsa hatırlatmaktır" dedi.

Eğitim Müzesi'nde en ilgi ve dikkat çeken aletlerden birinin 1950'li yıllarda öğrencilere eğitim verilen ispirto ile kullanılan projeksiyon aleti olduğunu söyleyen Harman, şöyle konuştu:

"O yıllarda öğrencilere film vasıtası ile eğitim veriliyordu ve bunu ispirto ile çalışan bir alet ile yapıyorlardı. Yani değim yerinde ise şimdi sınıflarımızda kullandığımız akıllı tahta gibi bir aletti. Buraya gelen birçok öğrencinin dikkatini bu alet çekiyor ve ellerindeki mevut imkanlarından ötürü memnun olmalarını talep ediyoruz. Diğer yandan ise müzemizde çok sayıda eğitimde kullanılan kitap mevcut bunları da gören öğrencilerimiz şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar ve bu müzemiz gerek bizlere ve gerekse öğrencilerimize eğitim alanında çok ciddi bir örnek olmaya devam ediyor."