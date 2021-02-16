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Siirt merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

16.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Siirt merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Siirt merkezli 8 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt merkezli 8 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışma neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli şahıs Siirt merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor" denildi.

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