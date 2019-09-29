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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 20:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Siirt'in Pervari kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt operasyon PKK

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