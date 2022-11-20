HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Siirt’te fidan yetiştiricileri ile hayvan sahipleri arasında kavga: 7 yaralı

Siirt’te fidan yetiştiricileri ile hayvan sahipleri arasında kavga: 7 yaralı

20.11.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sirtt’te fidan yetiştiricileri ile hayvan sahipleri arasında araziye giren hayvanlar nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 1’i kadın 7 kişi yaralandı.

Siirt’te fidan yetiştiricileri ile hayvan sahipleri arasında kavga: 7 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Siirt-Batman yolu Üçyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, hayvan sahipleri ile fidan yetiştiricileri arasında araziye giren hayvanlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ç. adlı kadın, S.Ç. ve F.Ç. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tabloSon yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo
Mahallenin kâbusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"Mahallenin kâbusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"
Anahtar Kelimeler:
Siirt

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

İstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiası

İstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiası

Çöpe attığınız için pişman olacaksınız

Çöpe attığınız için pişman olacaksınız

Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı

Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı

İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! "Antakya ve Ceyhan..."

İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! "Antakya ve Ceyhan..."

İlginizi Çekebilir

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.