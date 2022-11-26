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Siirt’te görevden dönerken kar yağışı nedeniyle mahsur kalan güvenlik korucuları kurtarıldı

26.11.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı 9 köyün ulaşamını sağladığı Geçittepe Grup Köy yolunda görevden dönerken kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişilik güvenlik korucusu, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Siirt’te görevden dönerken kar yağışı nedeniyle mahsur kalan güvenlik korucuları kurtarıldı

Pervari ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. 9 köyün ulaşımını sağladığı Geçittepe Grup Köy yolunda görevden dönerken kar yağışı nedeniyle 7 kişilik güvenlik korucusu mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri bölgeye hareket ettii. Yapılan çalışmanın ardından 7 kişilik güvenlik korucusu kurtarıldı.

Kapalı köy yolunun bulunmadığını ifade eden Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Şu an itibariyle kapalı olan köy yolumuz bulunmamaktadır. Bazı köylerimizde kar yağışı devam ettiği ve bu bölgelere olası acil durumda ise ekiplerin hazır bekletililiyor. Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçlardır. Bu kapsamda Pervari ilçesine bağlı Grup Köy yolumuz olan Geçittepe Köy yolunda görev sonrası mahsur kalan köy koruyucularımız ekiplerimiz tarafından kurtarıldılar. Karla mücadele çalışmalarınız devam etmektedir” dedi. (DHA)

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