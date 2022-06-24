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Siirt'te hareketli saatler! Güvenlik korucuları arasında silahlı kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var

24.06.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te köy korucuları arasında silahlı kavga çıktı. Pervari ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişi öldü, 3 kişi ise ağır yaralandı. Öte yandan bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt'te hareketli saatler! Güvenlik korucuları arasında silahlı kavga çıktı: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Pervari ilçesinde görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, Pervari’nin Düğüncüler köyünde iddiaya göre, güvenlik köy korucuları arasında daha önce arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet oluştu. Taraflar arasında görev sırasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışmada ismi öğrenilemeyen firari şüpheli, H.B., A.A., A.B., H.G. ve A.D.’yi uzun namlulu silahla taradı. Silahlı kavgada 5 kişi ağır yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra helikopterle 3. Komando Tugayına, oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı 5 kişiden H.B. ve A.A. hayatını kaybetti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Güvenlik güçlerinin köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

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Siirt
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