Siirt’te kar yolları kapattı, hasta adam için ekipler seferber oldu

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyü Nezlenk mezrasında Apandisit hastası Abdullah Doğan (32) adlı vatandaş rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINAN ULAŞILDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yolun kardan kapalı olmasından dolayı Siirt İl Özel İdaresi’nden yardım istedi. İş makinesi yardımıyla 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşıma açılan yoldan vatandaşa ulaşıldı.

Hasta adam daha sonra ambulansla Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)



