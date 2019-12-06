HABER

Siirt'te lisedeki skandal iddiayla ilgili MEB'den açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye "psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Siirt'te lisedeki skandal iddiayla ilgili MEB'den açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye "psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği" iddiasıyla ilgili, okul müdürünün açığa alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

DANIŞ OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, olaya yönelik yaptığı açıklamada, "Yer; Kurtalan Anadolu Lisesi... Ses kayıtlarına yansıyanlar alenen okul müdürünün psikolojik şiddet uyguladığını ortaya koyuyor. Birçok okulda benzer durumlar yaşanıyor. Lütfen sessiz kalmayın. Okul ve yurt müdürü işlerinin ehli değildir ve derhal görevden alınmalıdır. Kurtalan Anadolu Lisesi Okul müdürü F.K. ve M.M.C., kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçerek, saçları ile uğraşarak hakaretlerle onları rencide ediyor. Derhal görevden alınmaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

PARTNER O köyü kutup ayıları bastı! O köyü kutup ayıları bastı!
Teröristlerden hain tuzak! Yaralı askerler varTeröristlerden hain tuzak! Yaralı askerler var
Kayseri'de demir ve kablo hırsızlığında 2 kardeş adliyedeKayseri'de demir ve kablo hırsızlığında 2 kardeş adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı okul müdürü tarafından bir öğrenciye "psikolojik şiddet uyguland Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi

En Çok Okunan Haberler

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Maaşlarını alamayan kolejdeki öğretmenlere velilerden destek!

Veliler, öğretmenlere destek için geldi!

Ceren’in annesi Güfer Özdemir’in yürekleri dağlayan feryadı!

Feryadı yürekleri dağladı: Benim yavrumu nasıl aldılar?

Hatay'da teröristlerden hain tuzak! Yaralı askerler var

Teröristlerden hain tuzak! Yaralı askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.