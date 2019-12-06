Siirt'te lisedeki skandal iddiayla ilgili MEB'den açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye "psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği" iddiasıyla ilgili, okul müdürünün açığa alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

BASIN AÇIKLAMASI



Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye “psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği” iddiasıyla ilgili olarak Okul Müdürü açığa alınmış, gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/TLdNcr4OR0 — MEB (@tcmeb) December 6, 2019

DANIŞ OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI



HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, olaya yönelik yaptığı açıklamada, "Yer; Kurtalan Anadolu Lisesi... Ses kayıtlarına yansıyanlar alenen okul müdürünün psikolojik şiddet uyguladığını ortaya koyuyor. Birçok okulda benzer durumlar yaşanıyor. Lütfen sessiz kalmayın. Okul ve yurt müdürü işlerinin ehli değildir ve derhal görevden alınmalıdır. Kurtalan Anadolu Lisesi Okul müdürü F.K. ve M.M.C., kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçerek, saçları ile uğraşarak hakaretlerle onları rencide ediyor. Derhal görevden alınmaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

