Siirt'e mevsimin ilk karı düştü; bazı yollar kapandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te yüksek kesimli bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Kentin yüksek kesimleri ile Pervari ilçesinde başlayan kar yağışıyla bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Kış aylarının gelmesi ile beraber İl Özel İdaresi olarak bir dizi tedbirler aldık. Bu tedbirlerin başında karla mücadele gelmektedir. Mevsimin ilk karı her zaman olduğu gibi yüksek kesimlere yağdı. Gecittepe grup köy yolumuz yağan kardan ötürü etkilendi ve ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yolumuzda, sabah erken saatlerde çalışma yapan ekiplerimiz yolun ulaşıma açılmasını sağladı. İl Özel İdaresi olarak ağır kış şartlarına karşı hazırız" dedi.

