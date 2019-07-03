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Siirtli arıcılar "propolis" üretimine yöneliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

"Güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olduğu" gerekçesiyle son yıllarda yoğun talep gören propolis, arıcılar için ek gelir kaynağı oldu - Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce Genç Çiftçi Projesi kapsamında arıcılara 4 bin 858 propolis ızgarası hibe edildi - Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe: - "Yoğun talep olunca arıcılar propolise yöneldi. Siirt'te şu anda 50 arıcı çeşitli tuzaklarla propolis topluyor"

SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları, "güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olduğu" gerekçesiyle son dönemde yoğun talep gören propolis, arıcılar için ek gelir kaynağı haline geldi.

Siirt'te talep üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Genç Çiftçi Projesi kapsamında arıcılara son 3 yılda 4 bin 858 propolis ızgarası hibe edildi.

Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, propolisin yeni tanınmaya başladığını belirterek, bin 300 üyelerinden 50'sinin propolis üretimine yöneldiğini söyledi.

Propolisin toplanması ve işlenmesine yönelik GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmak üzere proje hazırlayacaklarını aktaran Efe, şunları kaydetti:

"Toplanması zahmetli olduğu için arıcılar tarafından pek ilgi görmüyordu. Ancak yoğun talep olunca arıcılar propolise yöneldi. Siirt'te şu anda 50 arıcı çeşitli tuzaklarla propolis topluyor. Birlik olarak üreticilere yeni bir gelir kapısı sağlayacağına inandığımız için propolis, polen ve arı sütü üretimi, işlenmesi, pazarlanmasına yönelik bir proje hazırlıyoruz."

- "Talep artınca arıcılar da üretmeye başladı"

Siirt Bal Üreticiler Birliği Başkanı Nezir Çetin de Ankara ve İstanbul'dan propolise talep olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Daha önce bilinmediği için arıcılar tarafından pek önemsenmiyordu. Ancak son birkaç yıldır ürüne talep artınca arıcılar da üretmeye başladı. Biz de bunları arı üreticilerinden temin ederek talep edenlere satıyoruz. Arıcıların topladığı ham haldeki propolis daha sonra işlenerek damla haline getiriliyor."

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cahit Özcan da merkezde bal, arı sütü, polen ve propolis üzerinde çeşitli araştırma ve deneme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Özcan, propolisi, arının kovanda giriş deliğini daraltmak ve kovanın temizliğini korumak amacıyla yaptığını kaydetti.

Kovan giriş deliklerinde veya farklı yerlerinde arıların stoklamış oldukları propolisi üreticilerin kazıyarak topladığını aktaran Özcan, "Kazıma yöntemiyle toplanan ürünün miktarı çok düşük olmaktadır. Eğer büyük bir üretim sağlanmak isteniyorsa propolis tuzaklarıyla hasat yapılması gerekiyor." dedi.

- "Kilogramı 200 liraya satılıyor"

Özcan, üreticilerin önemli gelir sağlayabileceği bu ürünün ham haliyle tüketilmediğine işaret ederek, "Daha çok etil alkol karışımıyla damla haline getiriliyor. Her kovanda çok az üretiliyor. Kilogramı 200 liraya satılıyor. Bal üreticilerimize arı sütü, polen ve propolis üretimi için Siirt Üniversitesi olarak her türlü teknik destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

Propolis satın alan Nizam Dayan ise "Mide rahatsızlığına iyi geldiği için alıyorum. Ham haliyle alıp çeşitli ürünlerle karıştırıp kullanıyoruz." dedi.

Murat Cafer Korkmaz ise propolisin polen ve arı sütünden daha faydalı olduğunu ileri sürerek, bağışıklığı güçlendirdiği için tükettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
arıcı bal propolis Siirt Siirt Üniversitesi’ üretim

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