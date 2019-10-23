HABER

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 21:29 | Son Güncelleme

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Doğan idaresindeki 72 BA 393 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Kurtalan kara yolunun Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında, Leyla Çelik'in kullandığı 41 KE 747 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Doğan ve Çelik ile araçlardaki Bedia Doğan ve Çınar Çelik yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Rabia Naz komisyonu, ilk toplantısı yaptıRabia Naz komisyonu, ilk toplantısı yaptı
Yürekleri dağlayan kare! Gözyaşlarına boğuldularYürekleri dağlayan kare! Gözyaşlarına boğuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Siirt trafik

En Çok Okunan Haberler

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 23 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 23 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Bahçeli'den Erdoğan'a 'Hakan kaftanı'

Bahçeli'den Erdoğan'a "Hakan kaftanı"

Rabia Naz komisyonu, ilk toplantısını yaptı

Rabia Naz komisyonu, ilk toplantısını yaptı

Yangın faciasında ölen baba ve 3 çocuğu toprağa verildi

Yürekleri dağlayan kare! Gözyaşlarına boğuldular

FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

Türkiye imamının kızı yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.