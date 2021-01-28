Siirt’te iki araç çarpıştı:1’i ağır 3 yaralı

Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 56 AB 776 plakalı transit ile 56 AAE 752 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

