HABER

Siirt'te PKK'ya ait sığınaklarda mühimmat bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 19:59 | Son Güncelleme

Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda mühimmat ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı birbirine geçişin olduğu mağara ve sığınaklarda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre,Yazlıca Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucularınca Atak helikopterleri desteğinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı ve birbirine geçişin olduğu mağara ve sığınaklar ortaya çıkarıldı.

Mağara ve sığınaklarda 3 T-40 bomba atar mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 25 metre elektrik kablosu ve 17 tüp, 2 güneş paneli, akü, 2 branda, gizlenme ağı, 7 jelikan, makineli tüfek kutusu ile çok sayıda yanmış örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler adli makamların talimatıyla yerinde imha edildi.

PARTNERBirinci yaşa 50 kişilik parti!Birinci yaşa 50 kişilik parti!
İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa ettiİYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti
Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandıKaraman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
herekol dağı Mağara Pervari Siirt Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde icra! Turistleri çıkarıp eşyaları haczettiler

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde icra! Turistleri çıkarıp eşyaları haczettiler

CHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayı

CHP'nin açıklamasında dikkat çeken Erdoğan detayı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör operasyonu: 5 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör operasyonu: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.