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Siirt'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:57 | Son Güncelleme

Siirt'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçesinin Gökdoğan köyü Yunuslar mezrasında birinci derece arkeolojik sit alanında dedektör yardımıyla kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, dedektör, kazma, kürek, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal obje ve şüphelilere ait 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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define kazı Siirt

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