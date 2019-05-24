HABER

Siirt'te tarihi değeri olan geyik heykeli ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

SİİRT'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olan bronz geyik heykeli ele geçirildi.

Siirt'te tarihi değeri olan geyik heykeli ele geçirildi

SİİRT,(DHA) - SİİRT'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olan bronz geyik heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 1 kişinin, bronz geyik heykeli satma girişiminde olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında kent merkezinde bir ev ve iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğinde 20x25 santimetre ebatlarında bronz geyik heykeli ele geçirdi. Ele geçirilen bronz geyik heykeli, Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Avrupalı turistler Takoran Vadisi'ne hayran kaldıAvrupalı turistler Takoran Vadisi'ne hayran kaldı
Batman'da DBP İl Başkanı ile birlikte 3 kişi tutuklandıBatman'da DBP İl Başkanı ile birlikte 3 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.